Quali sono gli effetti della sorveglianza costante sul tuo cervello

Siamo controllati continuamente, tutti. In questo stesso momento, i cookie tracciano quali siti web visitiamo e cosa clicchiamo, i nostri smartphone stanno registrando le nostre posizioni e, quando siamo fuori casa, c’è una buona probabilità che una telecamera ci riprenda — tentando probabilmente di identificare il nostro volto.



Con il continuo progredire della tecnologia del machine learning, stiamo integrando la sorveglianza nella nostra vita quotidiana in modo sempre più sofisticato. È facile non tenere conto di tutti i modi in cui siamo sorvegliati, ma se ci fermiamo a rifletterci su anche solo per un attimo, il tutto diventa inquietante. Viene da chiedersi: che effetto ha l’essere sempre sotto osservazione sul nostro comportamento e sul nostro cervello? Probabilmente, a livello mentale può essere altrettanto impegnativo che fronteggiare disturbi come la depressione, e può causare sintomi simili al disturbo da stress post-traumatico.



Ma torniamo un attimo indietro, cercando di quantificare quanto un cittadino americano medio viene monitorato anche in modo non evidente. Quando si diffonde la notizia di un furto di dati di grandi dimensioni, ci ripromettiamo di prestare più attenzione ma, in realtà, le tecniche di sorveglianza di cui siamo a conoscenza sono solo la punta dell’iceberg.



”Quando si parla di sorveglianza, si pensa come prima cosa alle forme standard di sorveglianza come le telecamere a circuito chiuso o le spie che intercettano una linea telefonica,” mi ha spiegato su Skype Christopher Burr, ricercatore del Digital Ethics Lab dell’Università di Oxford. ”Ma questo non coglie il carattere generale del tipo di sorveglianza che sta diventando sempre più fattibile applicare e sempre più efficace”.



Burr studia filosofia della scienza cognitiva e intelligenza artificiale. Ha esaminato i diversi tipi di dati che possono essere rilevati dalle interazioni umane con la tecnologia. In uno studio non ancora pubblicato, il team di Burr ha usato i dati delle competizioni tra informatici per cercare di catalogare quali informazioni possono essere ricavate dalle nostre interazioni quotidiane con i computer. I risultati riguardo l’estensione dei dati che possono essere raccolti sono sorprendenti. Ad esempio, è possibile misurare la soddisfazione sul lavoro di qualcuno attraverso il riconoscimento facciale, analizzare un post di Facebook per rilevare i sintomi di depressione, o anche determinare la frequenza cardiaca di una persona attraverso una webcam.

”Il modo in cui il sangue scorre attraverso la pelle e il modo in cui la pelle lo segnala possono essere rilevati, anche se non con una precisione assoluta, attraverso una webcam,” mi ha detto Burr. ”Questo è il mio lavoro quotidiano. Trascorro almeno 40 ore alla settimana a fare ricerca in questo ambito e ogni volta resto sorpreso.”

Burr ha anche sottolineato come, spesso, i dati raccolti per un determinato scopo possono essere studiati per ricavare informazioni per cui non erano stati pensati in partenza. Un caso esemplare è lo scandalo elettorale di Cambridge Analytica, che ha rivelato come i profili di 50 milioni di utenti di Facebook sono stati utilizzati per creare pubblicità mirata durante le elezioni presidenziali del 2016 negli Stati Uniti.

“La paura e l’incertezza generate dalla sorveglianza inibiscono più di qualsiasi azione della polizia.”

L’impatto che queste diverse forme di sorveglianza hanno su ognuno di noi dipende da due elementi: quanto siamo consapevoli di essere sorvegliati, e qual è il motivo per cui siamo sorvegliati, secondo Brock Chisholm, uno psicologo clinico che ha studiato gli effetti della sorveglianza sull’umore e sul comportamento. Chisholm ha citato l’esempio di uno studio che ha condotto su i difensori dei diritti umani che facevano campagna in Etiopia e vivevano sotto sorveglianza.



”Avevano dei flash in cui la loro famiglia veniva arrestata, in cui loro venivano arrestati, alcune persone hanno avuto dei sintomi simili a quelli dello stress post-traumatico,” ha spiegato al telefono Chisholm. ”Esattamente quello che a volte chiamiamo flash—forward, per distinguerlo dai flashback.”



Tutto dipende dal contesto, e in questo senso la nostra reazione non è diversa da quella di altri animali, ha spiegato Chisholm. Per fare un esempio, un cucciolo di topo sorvegliato dalla madre si sentirà a suo agio e al sicuro. Un cucciolo di topo sorvegliato da un predatore, invece, si sentirà stressato e sotto minaccia.

In alcune parti del mondo, la sorveglianza è costante per alcuni gruppi di persone — pensate ai giornalisti e agli attivisti per i diritti umani che vivono sotto regimi autoritari. È una pratica così pervasiva che, a volte, i suoi effetti agghiaccianti vengono dati per scontati anche da chi li subisce, secondo Joshua Franco, consulente per Amnesty Tech presso Amnesty International.

”La paura e l’incertezza generate dalla sorveglianza inibiscono l’attività più di qualsiasi azione della polizia,” ha detto Franco in un’intervista telefonica. ”Non c’è bisogno che qualcuno agisca in modo particolare, che provi ad arrestarti e metterti in prigione. Se c’è quel tipo di minaccia, se senti di essere sotto osservazione, diventi la polizia di te stesso, e questo spinge le persone fuori dallo spazio pubblico. È così difficile operare sotto queste condizioni.”

Franco mi ha spiegato che molte persone che vivono in quelle condizioni sono abituate costantemente a guardarsi le spalle e stare attente a quello che dicono. E anche quando sfuggono a queste situazioni, la minaccia della sorveglianza può avere effetti a lungo termine sulla loro vita.



”Per molte persone, quei danni sono del tutto invisibili,” ha spiegato Franco. ”I rifugiati uzbeki in Europa, ad esempio, possono temere che le chiamate a casa siano monitorate perché ricevere una chiamata da un numero straniero potrebbe metterli nei guai con le autorità locali. Quindi sono costretti ad interrompere i loro contatti.”

E la sorveglianza governativa sta diventando sempre più diffusa man mano che la tecnologia invasiva diventa più accessibile e pronta all’uso, ha aggiunto Franco. Rispetto all’epoca della Stasi — la polizia segreta della Germania dell’Est che aveva bisogno di centinaia di migliaia di informatori per raccogliere le informazioni sui civili — ora i governi possono acquistare un software che legge le mail e registra le telefonate.

Ma anche nelle società democratiche, abbiamo introdotto volentieri un sacco di sorveglianza nelle nostre vite. Persone diverse accetteranno livelli e forme diverse di sorveglianza. Molti di noi sanno che Netflix traccia i nostri pattern di visualizzazione e utilizza un algoritmo per raccomandare nuovi show e film ma siamo a nostro agio con questo fatto perché vale la pena fare un compromesso: il tipo di dati che stiamo condividendo vale il beneficio che riceviamo in termini di raccomandazioni più accurate.

“La reazione della comunità che si occupa di salute mentale è stata simile a quella della società in generale, cioè abbiamo rinunciato a cercare di proteggerci.”

Questo determina come la nostra consapevolezza di essere sotto sorveglianza — sia che abbiamo acconsentito o meno ad esserlo — possa influire su di noi, quanto siamo a nostro agio con quanto e in che modo siamo sorvegliati o se pensiamo che non ne valga la pena e, sopratutto, può causare una forma insidiosa di ansia particolarmente dannosa per la nostra salute.

”C’è come un sottofondo costante, un’ansia quotidiana che si accumula, sappiamo che c’è, ma la ignoriamo e non ci rendiamo conto di come eravamo messi male fino a quando non c’è più,” ha spiegato Chisholm. ”Quelle persone che vivono con questa ansia di fondo avranno più difficoltà di relazione, litigheranno di più, diventeranno ipervigili e sempre attente a possibili minacce.”

Allora, cosa possiamo fare? Per quanto molti di noi possano aver sognato di schiacciare i nostri dispositivi sotto un camion e scappare nella foresta per vivere come eremiti (e sono io la prima a sognarlo), la realtà è che la maggior parte di noi non è in grado di fare a meno di un livello minimo di sorveglianza nella nostra vita.



“La reazione della comunità che si occupa di salute mentale è stata simile a quella della società in generale, cioè abbiamo rinunciato a cercare di proteggere noi stessi. Sembra quasi che non si possa fare nulla,” mi ha spiegato il Dr. Elias Aboujaoude, un ricercatore di psicologia comportamentale dell’Università di Stanford.



Certo, disconnettersi e assumere il controllo su quali nostre informazioni vengono tracciate può alleviare alcune di queste preoccupazioni.

”Uno degli aspetti rilevanti quando si parla di sorveglianza è il controllo, quindi riuscire a trovare momenti in cui si sente di non essere sorvegliati può aiutare,” ha detto Chisholm. ”Credo che uno dei problemi principali sia che la gente non ci pensa abbastanza e le aziende sono in grado di non avere conseguenze per cose che alla fine sono dannose. Penso che ci siano dei benefici per le persone che si sentono un po’ più insicure.”

Ma se da un lato disconnettersi può essere una soluzione a breve termine, dovremmo anche sfruttare questa sensazione di insicurezza per apportare cambiamenti, eleggendo funzionari più trasparenti che approveranno leggi e regolamenti sulla privacy sia per le aziende private che per il governo. Potremmo aver accettato nelle nostre vite molte di queste misure di sorveglianza con il pretesto della convenienza o della sicurezza, ma non significa che dobbiamo continuare ad accettarle.

