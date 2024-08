Quando un videogioco è il riflesso abominevole della tua personalità

Qualche settimana fa, quando si è ammalata, la mia fidanzata ha cominciato a giocare a Stardew Valley. “Ho bisogno di un gioco leggere, semplice,” ha detto, e dopo essersi fatta piacere quel poco del gioco che aveva visto provare da me, tra il dare da mangiare ai polli, curare l’orto e fare regali agli amici, ha deciso infine di giocarlo.



Lo scorso fine settimana ha annunciato con tono pesante e pieno di pentimento e vergogna, “Credo di aver portate l’agricoltura industriale in Stardew Valley.” Ho dato uno sguardo al suo laptop per capire di cosa stesse parlando e mi sono sentito come Neo quando Morpheus gli mostra i campi di batterie umane sotto il cielo biancastro. Nel tenero mondo in pixel art a 16 pixel di Stardew Valley, la mia ragazza aveva creato una terrificante macchina in cui il suo personaggio era l’ingranaggio central.e Aveva fatto più soldi nel suo primo anno di gioco di quanti ne avessi mai visto. Il suo personaggio, ha ammesso, sveniva costantemente per la stanchezza. Aveva ammesso, infatti, che era più pratico pagare per le cure che perdere tempo a mangiare e rischiare di non toccare i picchi di produzione previsti per la giornata.

“Uhm, dunque… Chi sono i tuoi amici in Stardew Valley?”

Mi ha fissato con sguardo perso. “In realtà nessuno. Ho troppe cose da fare! Ma una volta che riuscirò a comprare gli innaffiatoi non dovrò più bagnare i miei campi, a quel punto potrò cominciare a parlare con le persone.”

“Credo di non star capendo bene questo gioco,” ha ammesso. “È stressante, ma anche soddisfacente.”

Sono molti i giochi che finiscono per prendere una piega inaspettata. Nella sua interpretazione “Jeff Bezos arriva a Stardew” del gioco ho capito perché la mia ragazza ha sempre ottenuto ottimi voti al college ed è finita per perseguire poi un dottorato, e ho capito anche perché poi ha quasi rischiato di non finire il suo master. La sua mania di raggiungere obiettivi prefissati esclusivamente da lei, di schivare qualunque altro fattore esterno fino ad arrivare ad una sorta di meta oltre la quale poi comincia la Vita Reale… Era tutto molto famigliare, ed era replicato in un gioco che era pensato per essere una specie di simulatore idilliaco di vita bucolica. C’era anche il suo affetto e senso di protezione per gli animali, e anche la sua tendenza a preferire gli amici a quattro zampe, invece che quelli, più complessi, a due zampe e due braccia.

Dall’altra parte, la sua fattoria funzionava, a differenza della mia che era riconducibile a un disastro organizzativo e produttivo: tutto è piazzato a casa e c’è ben poco di costruito. Ogni processo è bloccato finché non tiro fuori qualche soldo, e a quel punto si consuma un momento di spesa pazza che mi riporta alla mia condizione di estrema povertà. Ho dei buoni rapporti con gli altri abitanti, ma per gran parte del villaggio sono conosciuto come quel tipo strano che regala spazzatura che pensa potrebbe piacere alla gente (e raramente viene apprezzata).

È un’esperienza leggermente agghiacciante giocare a un gioco pensando di fuggire dalla vita di tutti i giorni, sperando di far evolvere un mondo in cui le leggi ordinarie dell’esistenza non prevalgono … prima di rendersi conto che le nostre nevrosi e la nostra personalità è espressa nel gioco stesso con singolare intensità. Giocare significa lasciarsi andare.

Trascurando per un attimo Stardew Valley, è evidente che strumenti del genere andrebbero sfruttati in sede terapeutica, vista la quantità di indizi che emergono da un partita. Quanto a me, penso che ora mi farò una bella seduta di analisi piantando cavolfiori.

