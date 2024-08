Quando una prova di coraggio ti si ritorce contro

I ragazzini sono facili da manipolare. Sarebbero disposti a fare le cose più stupide, se la proposta arrivasse loro sotto forma di prova di coraggio. A volte queste trovate sfuggono di mano, ma in alcuni casi il dolore o l’imbarazzo di chi si sottopone a una sfida che sarebbe stato meglio evitare aiutano a crescere.

Per tutti questi motivi, abbiamo chiesto a un po’ di persone di raccontarci le prove di coraggio più dure, stupide e folli che hanno sostenuto nella loro vita. Ecco le loro storie:

Videos by VICE

Da piccolo, un amico mi ha sfidato a tirarmi giù i pantaloni e far passare ago e filo sotto il frenulo, per poi fare un nodo e tirare—il tutto con l’obiettivo di farmi venire il pene più lungo. Mi sono fatto un male cane, e ovviamente la cosa non ha minimamente influito sulla lunghezza del mio arnese.

– Anton, Mexico City

Alle elementari mi hanno sfidato a grattare via dalla suola della scarpa un biscotto che avevo pestato e a mangiarlo. Ora, considera che nella mia giovane mente mi vedevo indistruttibile. E vicino a me c’era una bambina che volevo impressionare. Così, usando la mia stupida logica da bamboccio, ho mangiato il biscotto. Il giorno dopo avevo la febbre. Sono stato malissimo. Non so se le due cose siano collegate, ma ho imparato la lezione.

– Kevin, Los Angeles

Quando avevo più o meno 20 anni sono stato a Los Angeles e tra le altre cose ho partecipato come pubblico al Jimmy Kimmel. Quella sera l’ospite era Justin Bieber, ma all’epoca non sapevo granché sul suo conto. Fatto sta che un amico mi ha sfidato a fingermi un suo fan sfegatato e ad agitarmi molto più delle ragazzine che erano con me tra il pubblico. Quando Justin è entrato mi sono messo a urlare così forte che Jimmy ha smesso di parlare con lui per indicarmi e farmi riprendere per bene.

– Patrick, Los Angeles

Ho dato un bacio con la lingua a mia sorella. Non ne abbiamo mai più parlato.

– Stefanie, Las Vegas

Mi vergogno a dirlo, tant’è: avevo 15 anni, era estate e facevo un lavoretto per guadagnare qualcosa. Un amico mi ha sfidato a portare a letto una “collega” che entrambi trovavamo carina. Per peggiorare le cose, in palio c’era la tristissima somma di 10 dollari. Per peggiorarle ulteriormente, dopo esserci effettivamente andato a letto sono stato sfidato, per altri 10 dollari, a dirle la verità. Ho fatto anche quello.

Dopo ci sono stato malissimo, e penso che la cosa nel corso degli anni mi abbia spinto ad affrontare le relazioni con poca cavalleria. Non ho mai avuto modo di scusarmi con lei, quindi se stai leggendo: scusami. È stato un comportamento davvero terribile, l’età non è una scusa e spero che la cosa non ti abbia complicato la vita.

– Sean, Pittsburgh

Dieci anni fa, durante un litigio con il mio ex, è finita con lui che mi ha chiuso fuori casa. Subito dopo ho iniziato a messaggiare con un’amica, che mi ha suggerito di vendicarmi pisciandogli in casa attraverso la serratura. Ma la serratura era troppo alta, così ho deciso di accosciarmi e indirizzare il getto alla fessura tra la porta e il pavimento.

– Ryou, Tokyo

Eravamo a una festa e i miei amici si erano fatti venire la fissa di masticare tabacco e sputarlo in una lattina di birra. Alla fine per cinque dollari ho accettato di prenderne una manciata e mangiarmelo. Ho passato il resto della serata a vomitare per strada.

– Chris, Tempe, Arizona

La mia relazione stava andando a rotoli perché il mio ragazzo non aveva mai voglia di fare sesso. Così una sera, mentre ero strafatta di ecstasy, ho pensato di stuzzicarlo un po’ mandandogli un video di me che facevo un cunnilingus a un’amica nel bagno di un locale a Las Vegas. A quanto pare è stata una mossa sbagliata.

Mi ha lasciato pochi giorni prima del mio 21esimo compleanno. Avevamo preso i biglietti per vedere Blade Runner su una terrazza panoramica, ma visto non era più un’opzione praticabile ho deciso di andare a ubriacarmi con un mio amico gay e da sbronzi abbiamo deciso di farci dei tatuaggi. È finita che lui si è tatuato un’ape e io mi sono fatta fare questo capolavoro [vedi la foto in alto] per ricordare tutta questa serie di eventi.

– Taylor, West Hollywood

I miei amici avevano deciso di portarmi in un bordello, così ho comprato uno spray per addormentare il pene (che in teoria serviva a farti durare di più, vista la funzione ritardante) in un sexy shop di Guam. Mi hanno sfidato a provarlo e poi masturbarmi per vedere se faceva effetto, così mi sono masturbato su un taxi pieno di gente. Non ha funzionato, ma non sono sicuro sia stato per lo spray o per l’ansia da prestazione. Non è stato il momento della mia vita di cui vado più fiero.

– Eric, Hoboken, New Jersey

Segui Justin Caffier su Twitter