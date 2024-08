Quanto ci mette la cocaina ad arrivare nelle città di tutto il mondo?

La cocaina è ovunque. E che tu la stia comprando dal sedile dietro di un’utilitaria a Manchester o sul darkweb o in un McDonald’s del Bronx, non è mai facile per le buste arrivare fino a te.



Il report uscito in seguito alla Global Drug Survey del 2016 ha stabilito che “la cocaina rimane popolare, ed è lo stimolante preferito dai ricchi.” Potrebbe sembrare assurdo per tutti quelli che i loro 50 euro preferiscono risparmiarli, piuttosto che spenderli in bustine da mezzo grammo di benzocaina, ma la popolarità della droga resta evidente. Secondo L’European Drug Report del 2016, quell’anno 3,6 milioni di adulti in tutt’Europa hanno provato la cocaina.

Uno dei principali obiettivi della Global Drug Survey di quest’anno è scoprire come cambiano le tempistiche di spedizioni delle droghe nelle città di tutto il mondo—ed è una cosa più importante di quanto sembri. “Le droghe che fanno effetto più in fretta sono anche quelle che causano la maggiore dipendenza,” spiega Adam Winstock, fondatore della Global Drug Survey. Perciò, se sembra fondata l’idea—emersa nel corso di un’indagine condotta da VICE l’anno scorso—che un inglese ci mette meno tempo a trovare della coca che a farsi portare una pizza, questo, unito al problema della dipendenza, potrebbe essere un gran problema.

Se vuoi dire la tua sul modo in cui la gente di tutto il mondo compra e usa le droghe, compila la Global Drug Survey qui. Nel frattempo, abbiamo messo a paragone alcune città di tutto il mondo per sapere quanto ci mette la droga ad arrivarti a casa.

MELBOURNE, AUSTRALIA

Settimana scorsa, su VICE Australia è uscito un articolo in cui un autore faceva il test della purezza della coca alla Melbourne Cup. Il risultato più illuminante è stato che, nonostante un po’ di efedrina e un po’ di levamisolo (stimolante del sistema immunitario usato nel trattamento di infezioni da vermi), la qualità era in media migliore di quanto si aspettasse l’autore. “Ho recuperato fiducia nella cocaina australiana,” ha dichiarato—stupito, visto che la cocaina del suo paese è notoriamente una gran merda.



Ho contattato una mia vecchia amica, Jenny, che vive in Australia da cinque, e che in gioventù è stata una consumatrice direi abbastanza entusiasta della sostanza.

VICE: Quanto ci vuole per avere della cocaina a Melbourne?

Jenny: Un’eternità, ti conviene ordinarla con ampio anticipo. E fa cagare.

E quanto costa?

Tipo 350 dollari australiani (225 euro), anche 400 (260 euro) al grammo.

Quindi devi ordinarla il giorno prima? Non puoi farti prendere dalla voglia momentanea, insomma.

Sì, a volte addirittura la settimana prima. E poi fa schifo e costa tanto.

Ma la gente si fa comunque?

Sì, ma sono dei cretini. Sono contenta a dire il vero che sia difficile comprarla, perché così lo faccio raramente.

BARCELLONA, SPAGNA

Secondo lo European Drug Report del 2016, il 3 percento dei giovani spagnoli hanno provato la cocaina.

Questo significa che insieme a inglesi e olandesi, gli spagnoli hanno il consumo più alto dell’intera Europa. Uniteci il fatto che ogni anno 30 milioni di turisti vanno nella capitale catalana, e capirete bene che questo ha creato una vera e propria industria della droga che chiunque abbia mai passeggiato per le ramblas dopo il tramonto ricorderà.

Il mio amico Ben ci vive e ogni tanto ne compra un pochino. Almeno, lui la mette così.

VICE: Dove si recupera la droga a Barcellona?

Ben: Io ho due tizi che me la portano, li sento solo via WhatsApp. Non puoi chiamarli. Uno nei limiti del ragionevole viene a portarmela, dall’altro ci devo andare io.



Quanto costa?

Il tizio che me la porta 50 euro. L’altro 70.

E quanto ci vuole?

Da 15 minuti a un’ora. Dipende da dov’è il tizio quando lo chiamo, immagino.

E com’è come qualità?

Decente, diciamo da sei.

PRISTINA, KOSOVO

Il Kosovo è famoso per essere un luogo di passaggio dell’eroina che dall’Afghanistan arriva in Europa occidentale. La cocaina tende a passare dalla vicina Albania, le cui organizzazioni criminali sono tra le più potenti del mondo in quell’ambito.

Ho contattato Lukas, di Pristina, per parlare dei tempi di consegna.

VICE: Quanto ci mettono a portarti la coca quando la ordini?

Lukas: Massimo 40 minuti. Di solito gli spacciatori vengono in macchina. Immagino siano molto occupati, perché Pristina è una città piccola e ad attraversarla in auto ci metti una decina di minuti.

E loro vengono sempre in macchina?

Di solito sì. In rare occasioni vengono a piedi se ci mettiamo d’accordo sul vederci in un certo posto.

E quanto costa?

Uno 0,7 costa 50 euro, un grammo 60. Ma non è mai un grammo esatto. A volte quando hanno roba particolarmente buona costa 70 euro.

CARDIFF, GALLES

Per quanto riguarda la droga, la personalità più nota di Cardiff è di certo lo spacciatore Pieter “Posh Pete” Trutton, che andava all’università in città prima di mollare per spacciare a tempo pieno. Anche se non è più attivo (adesso fa lo scrittore) a Cardiff di droga ce n’è ancora tanta, anche perché è una città universitaria.

Ho parlato con Sam, che studia lì.

VICE: Quanto ci metti a farti portare la coca?

Sam: Di solito circa 30 minuti—meno che a farmi portare qualcosa con Deliveroo o UberEATS. A volte un po’ di più, mai di meno. Di solito lo spaccino viene in macchina.

Quanto ti costa?

Un grammo della roba migliore costa 80 o 90 sterline. Però senti la differenza con la roba di scarsa qualità che trovi per strada.

Come hai conosciuto il tuo spacciatore?

Studia anche lui qui. Studia legge, ovviamente.

BRUXELLES, BELGIO

Anche se il Belgio di solito è noto solo per la birra artigianale, è proprio qui che sorge una delle città dove si consuma più cocaina in Europa—vale a dire Anversa, che ha i livelli di cocaina più alti nel suo sistema idrico secondo uno studio di quest’anno: la media europea è di 700 milligrammi per 1000 persone, mentre Anversa sta a 1950 milligrammi. Il che vuol dire che ha strappato a Londra lo scettro di “capitale della coca d’Europa.”

Non sono riuscito a trovare nessuno di Anversa così ho parlato con Sebastian, un giornalista di Bruxelles, che comunque è abbastanza vicina.

VICE: Quanto ci mette ad arrivarti la cocaina a Bruxelles?

Sebastian: Tra i 15 e i 40 minuti.



Come te la portano?

In macchina o in moto.

E quanto costa?

50 euro.

–

Quindi a parte i poveretti che vivono in Australia—in cui la disponibilità di cocaina è comprensibilmente influenzata dal fatto che si tratta di un’isola in mezzo all’oceano lontana dalle tradizionali rotte del traffico di droga—tutte le persone con cui ho parlato mi hanno detto che la loro cocaina per arrivargli a casa ci mette più o meno lo stesso tempo che ci mette UberEATS.

Per aiutare i ricercatori a capirci di più di questo tema, vi raccomando di compilare (in modo anonimo, ovviamente) la Global Drug Survey, un sondaggio annuale sul modo in cui compriamo e consumiamo le droghe.

