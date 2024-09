Quanto costa per un paese spegnere internet

Lo scorso 17 gennaio, il governo del Camerun ha ordinato ai maggiori fornitori di servizi di telecomunicazioni locali di bloccare l’accesso ad internet nelle zone del nord-ovest e del sud-ovest del paese, due regioni a predominanza anglofona. Questa decisione è stata presa per contrastare le rivolte contro l’attuale governo che è accusato di essere a favore delle regioni francofone.

Questo blocco di internet ha causato gravi danni alle banche ed alle aziende locali, rallentando le attività economiche, e, soprattutto, ha bloccato la diffusione di informazioni con il rischio che abusi e violazioni da parte delle forze dell’ordine ai danni dei manifestanti potessero passare inosservate ed impunite.

l Camerun non è certamente il primo stato a ricorrere ad una tale manovra per cercare di mantenere il controllo sulla popolazione: stando ai dati raccolti da Access Now, nel 2016 sono stati documentati 56 episodi di blocco dell’accesso a internet (ad una singola piattaforma o all’intera rete), distribuiti in 18 nazioni differenti. Fra questi ricordiamo certamente il blocco di WhatsApp in Brasile ed il blackout di internet in Kashmir che è durato due mesi.

