Quanto fa male davvero mescolare alcol e antidolorifici?

Lo scenario lo conosci: è sabato mattina e il tuo amico si è svegliato con un mal di testa come se una motosega gli perforasse il cranio. Non basteranno un brunch fuori e una bustina di integratori a risolvere la situazione, ci vuole l’aiuto farmacologico. Agguanta la confezione del Cibalgina e se ne butta tre compresse direttamente in bocca, ignorando completamente le indicazioni di prenderlo sempre a stomaco pieno e mai con alcol in corpo. Ieri sera ha bevuto tre drink al quadrato, perciò credi stia entrando di diritto in lista per un trapianto di fegato—sia per l’alcol sia per le medicine.

Morirà? Cerchiamo di essere precisi. Ci sono buone probabilità che in momenti analoghi della sua vita il tuo amico abbia preso una di queste tre cose: paracetamolo, aspirina o ibuprofene/ketoprofene. Comunque, la prima cosa che ha sbagliato è che ne ha presa più di quanto doveva.

Videos by VICE

Partiamo dalla tachipirina. Una pastiglia di Neo-Cibalgina contiene 200 mg di acido acetilsalicilico, 150 mg di paracetamolo, 25 mg di caffeina. Si possono prendere due compresse insieme, ma il tuo amico ne ha prese tre. Ora hai paura che vada in insufficienza epatica, uno degli effetti collaterali del prendere troppo paracetamolo.

La scoperta che il paracetamolo è dannoso per il fegato risale a uno studio del 2002, citato negli Annals of Internal Medicine, i cui risultati dimostravano che l’abuso di paracetamolo era la principale causa di insufficienza epatica negli Stati Uniti. Seguendo 308 pazienti per 41 mesi, i ricercatori determinarono che il 39 percento dei casi di insufficienza epatica acuta erano legati al consumo di paracetamolo. Fu un risultato importante, perché fino a quel momento si pensava che la causa numero uno di insufficienza epatica fosse l’epatite virale (che si contrae tramite, per esempio, cibo contaminato o sangue infetto).

“Una piccola percentuale di paracetamolo viene metabolizzata in una sostanza che si chiama NAPQI—se prendi la dose consigliata, questa sostanza viene detossificata da un tripeptide, il glutatione, e poi viene eliminata dal sistema escretore, attraverso l’urina,” spiega Harmut Jaeschke, ricercatore allo University of Kansas Medical Center. “Ma se ne prendi troppo, e si crea un surplus di NAPQUI, o non hai abbastanza glutatione—per esempio, se mangi male o sei denutrito—il NAPQI si lega alle cellule del fegato e le uccide (si parla in questo caso di citolisi epatica). E se ne muoiono troppe, il danno al fegato può essere grave.”

Ma aspetta a entrare nel panico. Un’analisi più attenta dei dati dimostra che molti casi di insufficienza epatica sono legati a overdose molto pesanti: la quantità media che le persone in questione hanno ingerito nello studio è di 13.000 mg di paracetamolo. Che sono un sacco, considerato che non bisognerebbe prenderne più di 4.000 mg al giorno secondo l’Agenzia del Farmaco americana.

Perciò, è bello da parte tua preoccuparti per il tuo amico—è per questo che esistono gli amici, no?—ed è giusto convincerlo a prendere sempre le dosi giuste di farmaci, ma è improbabile che gli succeda qualcosa per una compressa di Cibalgina in più.

“La cosa fondamentale è non prendere più di 1000 mg di tachipirina alla volta,” dice Ed Krenzelok, ex direttore del Pittsburgh Poison Center e del Drug Information Center dello University of Pittsburgh Medical Center. “Una quantità tale non ha mai causato problemi a nessuno [e infatti in Italia è in commercio], che sia mescolata con l’alcol o meno.” Jaeschke concorda: “L’importante è attenersi alla regola di far passare sei ore tra un’assunzione e l’altra, in modo che i livelli di glutatione possano tornare nella norma,” dice.

Le altre due opzioni, l’ibuprofene e l’aspirina—ma anche il ketoprofene, ovvero l’Oki—sono antinfiammatori non steroidei o FANS. Non vengono metabolizzati come la tachipirina, e non producono quindi il metabolite potenzialmente nocivo per il fegato—ma comunque hanno anche loro degli effetti collaterali. Per essere efficaci, i FANS bloccano la formazione della prostaglandina, un ormone che aumenta il dolore e il gonfiore. Ma sono anche tra gli ormoni che proteggono la membrana dello stomaco, perciò inibirli può renderti più vulnerabile a problemi gastrointestinali, anche ulcere nei casi peggiori. Alcune persone particolarmente sensibili possono soffrire anche la dose raccomandata di FANS, perciò prenderne una dose maggiore non fa che esacerbare irritazione e dolore, dice Krenzelok. E in uno stato pietoso come l’hangover, l’ultima cosa che hai bisogno è di sentirti ancora più nauseato, no?

E l’alcol come interferisce? Il tuo amico ha preso quella Cibalgina ben oltre il limite dei tre drink segnalato su ogni bugiardino di tachipirina e affini come pericolo per il fegato. Un avvertimento simile si trova sui foglietti illustrativi dei FANS, solo che in quel caso l’effetto collaterale è l’emorragia gastrica. Nessuna delle due sembra ipotesi sembra divertente.

Ma prima che cerchi di far fare testamento al tuo amico: non c’è alcuna unanimità nel mondo scientifico sugli effetti collaterali del mix tra alcol e questi principi attivi, e i ricercatori stanno ancora cercando di mettersi d’accordo su quanto alcol sia troppo alcol quando hai preso dei farmaci.

“Se hai bevuto troppo una sera e poi hai preso una dose terapeutica di paracetamolo, diciamo 1000 mg, è improbabile che il fegato venga danneggiato,” dice Richard Dart, direttore del Rocky Mountain Poison and Drug Center. “E questo dipende dal fatto che l’alcol e il paracetamolo sono in competizione, nel senso che entrambi vengono metabolizzati dallo stesso enzima, e quindi si produrrà meno NAPQI.”

Alcuni esperti pensano che chi beve occasionalmente o prende tachipirina occasionalmente sia in una posizione migliore rispetto agli alcolizzati cronici (l’asticella sta a più di due drink al giorno per le donne e tre per gli uomini). “Un alcolizzato cronico, che ottiene dall’alcol la maggior parte delle sue calorie, è malnutrito e avrà livelli minori di glutatione e livelli maggiori di enzimi che processano la tachipirina, producendo quindi più NAPQI, e risultando quindi più suscettibili a un’overdose di tachipirina,” dice Jaeschke. Ovvero, un milligrammo di tachipirina oltre quei 4.000 giornalieri consigliati potrebbe essere molto nocivo per queste persone.

La relazione tra alcol e FANS non è stata ancora approfondita abbastanza, ma dato che sono nocivi per lo stomaco, non sono raccomandati insieme a un drink. “L’alcol, soprattutto in grandi quantità, può causare irritazione gastrica; anche aspirine e ibuprofene irritano lo stomaco, perciò sarebbe meglio non aggravare la situazione,” spiega Jaeschke. “In un individuo sano, quantità moderate di alcol con una dose terapeutica di tachipirina o FANS non dovrebbe essere dannosa, ma se già soffri di problemi gastrointestinali, è meglio limitarsi alla tachipirina. E se soffri di ulcere o gastriti, indipendentemente dall’alcol lascerei stare ibuprofene, [ketoprofene] e aspirina.”

Quindi, ecco cosa devi ricordarti. Se il tuo amico non è un alcolizzato, non è malnutrito o sottopeso, e non sta prendendo una quantità da overdose di farmaci, è improbabile che gli succeda qualcosa per una compressa in più. Quello che preoccupa gli esperti è piuttosto il fatto che, “dato che la tachipirina è un farmaco da banco, ed è presente in così tanti prodotti, si può prendere più della dose indicata senza nemmeno rendersene conto,” dice Nikolaos T. Pyrsopoulos, primario di gastroenterologia e epatologia e direttore dell’unità trapianti di fegato al Rutgers, in New Jersey. Perciò, se il tuo amico si fa troppo prendere la mano nel curarsi l’hangover, le cose potrebbero farsi spinose. Tutti gli esperti concordano sull’importanza di leggere ogni volta il foglietto illustrativo.

Pyrsopoulos pensa che chi è solito bere, ed è solito bere molto, dovrebbe tenersi al di sotto delle quantità giornaliere consigliate di farmaci se il fine è curarsi l’hangover. Soprattutto, è perplesso sull’uso di FANS in questo caso, dato che irritano lo stomaco.

E infine, dovete sapere che una dose maggiore non per forza farà sparire il dolore. “Esiste un ‘tetto’—chiamiamolo così—all’efficacia di un farmaco,” dice Krenzelok. “Sopra quel tetto, una maggiore dose di farmaco non farà nulla per curare un mal di testa.”

Thumbnail via Tumblr. Questo articolo è tratto da Tonic.