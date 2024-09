Per almeno una generazione, i primi due film di Mamma ho perso l’aereo sono dei classici delle vacanze di Natale. Con Macaulay Culkin nei panni di Kevin McCallister, ognuno dei film culmina con una sfida epica tra Kevin e i ladri: due goffi imbecilli di nome Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern). Non è una sfida molto corretta; Kevin allestisce tutta una serie di trappole sadiche e i due ci cascano sempre, ma nonostante le ferite continuano a dare la caccia a Kevin. Praticamente un cartone animato Warner Bros. in forma di film.



Ma nella vita reale, che effetto avrebbero queste trappole sul corpo umano? Per capirlo, abbiamo intervistato Joseph O’Hare, un dottore del pronto soccorso che lavora a New York. Ha rivisto per noi entrambi i film per fornirci il suo parere professionale.

Continua a leggere su Motherboard: Quanto sarebbero letali le trappole di ‘Mamma ho perso l’aereo’ nella realtà?