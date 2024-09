Quanto sei davvero italiano? Scoprilo con questo test

Tempo fa il Ministro dell’Immigrazione australiano ha chiesto di rendere il questionario per la cittadinanza australiana ancora più difficile, per capire “chi fa veramente propri i valori australiani.”

Ora: molti paesi hanno una qualche forma di test per gli stranieri che vogliano acquisire la cittadinanza o ottenere il soggiorno di lungo periodo, nella maggior parte dei casi composti da quesiti che valutano la conoscenza della lingua, oppure della costituzione e di fatti storici e culturali.

La cosa mi ha dato da pensare: per esempio, come vengono fatti questi test? Chi decide cosa e cosa non è [inserire cittadinanza]? Nel caso dell’Italia, che requisiti culturali sono necessari per dire che sono a tutti gli effetti italiano? E noi, saremmo in grado di passare un test sull’italianità? Tutti e 50 i milioni aventi diritto al voto?

Insomma: cosa vuol dire essere italiano oggi? In attesa che un documento ministeriale ci ricordi che non conosciamo la data di nascita di Giolitti (1842), abbiamo pensato di stilare un utile questionario alternativo—uno di quelli che valutano le vere conoscenze di base.

Scopri se sei più italiano di Fabio Fazio: rispondi a questi 20 semplici quesiti senza cercare le risposte su Google. Sotto, dopo il test, troverai il tuo profilo.

Loading…

Da 0 a 5: Dobbiamo darti una brutta notizia: la ricetta della “One-Pot Creamy Chicken Bacon Pesto Pasta” piena di commenti di italiani incazzati è più italiana di te :(

Da 6 a 10: Non male, Günter. Ma fai ancora molta fatica con espressioni oggettivamente ambigue come “Gabinetto d’urgenza”, “Giro di vite”, “Megafono del MoVimento”.

Da 11 a 15: Ci siamo! Adesso hai tutto il diritto di dichiararti concittadino di Giovanni Allevi. Non sei contento? EH?

Da 16 a 20: Gira voce che vogliano candidarti alle primarie del centrosinistra.