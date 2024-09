Quanto sono strane le tue fantasie sessuali? Prova il quiz

Abbiamo tutti delle fantasie. Alcuni sognano di guardare due donne toccarsi, altri vogliono essere ripresi mentre fanno sesso, altri ancora vogliono essere ricoperti di pipì. Ti sei mai chiesto se le cose che desideri in privato sono così strane? Forse meno di quanto credi.

Christian Joyal, un professore di psicologia alla University of Quebec, ha creato un database di tutte le statistiche sul tema del Canada, che comprende fantasie che vanno dal farsi fare pipì addosso all’esibizionismo a tutto ciò che ci sta in mezzo. Ha scoperto* che molte fantasie sono più comuni di quanto non si creda—per dire, il 73,5 percento degli uomini ha riferito di avere la fantasia di far sesso con una persona sconosciuta, rispetto al 48,9 percento delle donne, e l’82 percento delle persone si eccita all’idea di farlo in un bagno, un ufficio o altri luoghi pubblici.

Fai il quiz per scoprire se sei in linea con le altre persone che lo hanno fatto, e vai sotto per un confronto con i dati canadesi.

*Il linguaggio del quiz che segue è stato mutuato dalla ricerca del dottor Joyal, e le domande includono anche pratiche che, nella realtà, sono perseguibili penalmente.

