Quanto spende il governo italiano per le tecnologie di sorveglianza?

Le tecnologie di sorveglianza vengono utilizzate quotidianamente dai governi di tutto il mondo nella loro lotta al crimine. Purtroppo, però, in alcuni casi è emerso come gli stessi governi utilizzino spyware per monitorare giornalisti ed attivisti. In altre occasioni, addirittura si sono spinti a mettere in piedi un sistema per effettuare una sorveglianza massiva di tutti i cittadini.

In Italia, oltre alla mancanza di misure di trasparenza per responsabilizzare maggiormente le autorità, a rendere ulteriormente critica la discussione sulle tecnologie di sorveglianza è la presenza di aziende che non si fanno scrupoli nel vendere le proprie tecnologie anche a stati autoritari in cui i diritti dei cittadini vengono sistematicamente violati.

