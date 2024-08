Nemmeno il creatore di ‘Rick and Morty’ sa se ci sarà una quarta stagione

Venerdì, il creatore di Rick and Morty Dan Harmon ha confermato via Twitter di non aver iniziato a scrivere i nuovi episodi della serie bandiera di Adult Swim, in parte perché il network stesso non ha ancora rinnovato per la quarta stagione.

“È difficile […] mettersi a scrivere una serie che non è ancora stata confermata,” ha scritto Harmon in risposta a uno dei tanti tweet belligeranti sul futuro di Rick and Morty.

https://twitter.com/danharmon/status/974823597301616641?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdanharmon%2Fstatus%2F974823597301616641

Nel finale della terza stagione era già emerso che il seguito non sarebbe stato a disposizione dei fan per un bel po’, e uno degli autori aveva ipotizzato un’attesa fino al 2019—spiegando inoltre che l’anno e mezzo passato tra la seconda e la terza stagione era da attribuirsi all’incapacità di Harmon, l’altro creatore Justin Roiland e Adult Swim di mettersi d’accordo una volta per tutte.

Da parte sua, Harmon ha dichiarato di aver impiegato una vita a ultimare la terza stagione perché non voleva venisse peggio della prima e la seconda. Ma stavolta, sembra che sia ansioso tanto quanto noi di scoprire cosa deciderà Adult Swim.

Abbiamo contattato il network per un commento e aggiorneremo il pezzo in caso di risposta. E se da parte loro non dovessero esserci cenni, qualche fan ha già pensato a una possibile soluzione:

