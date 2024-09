Quattro consigli per restare #relevant dai Kasabian e dagli Stereophonics

Pronti a prendervi bene, fan della Musica Vera? I Kasabian e gli Stereophonics, due band conosciute perché fanno Musica Vera, sono pronti a un 2017 da urlo. Entrambi pubblicheranno un nuovo album nei prossimi mesi, e hanno quindi cominciato a rilasciare interviste in cui parlano del loro successo. Ce ne sono due di cui vorrei parlarvi oggi, pubblicate da NME e da Q. I Kasabian hanno addirittura detto che il loro nuovo LP salverà la musica chitarristica “dall’abisso in cui è finita”—perché i cambiamenti nei gusti del pubblico non hanno niente a che fare con il fatto che magari altri generi hanno iniziato a esplorare nuovi e interessanti territori, ovviamente, e che le testate musicali di mezzo mondo stanno smettendo di approcciarsi all’argomento che trattano col paraocchi di una nostalgia deleteria. Ad ogni modo, ecco cinque consigli che i Kasabian e gli Stereophonics possono darvi per restare #relevant nel 2017.

1) Usa la tua esperienza di maschio ricco come microcosmo per parlare del resto del mondo.

NME riporta che il nuovo album dei Kasabian è stato pensato per essere un “album preso bene, un antidoto ai problemi del resto del mondo e ai demoni che il loro frontman Tom Meighan sta affrontando.” Sono sicura che Tom Meighan ha sicuramente affrontato delle serie difficoltà nella sua vita, come è capitato a tutti noi, ma non sono sicura che un pezzo indie da stadio scritto in fretta e furia con un testo semplicistico sia abbastanza potente da cambiare il mondo, sfortunatamente.



2) Usa la parola “diversità” a caso.

Kelly Jones degli Stereophonics sostiene che i loro concerti siano un buon esempio di “diversità” perché “ci sono, tipo, ragazzini di sedici e diciassette anni in prima fila, e quindi è molto bello per noi.” Eh? Siamo onesti, era molto probabile che tra le persone senza una minima idea che “diversità” implichi parlare di razza, genere e orientamento sessuale ci fosse uno degli Stereophonics. Inoltre, state tranquilli che quei ragazzini al 90% sono stati trascinati al concerto dai loro genitori.



3) Crea una connessione con i tuoi fan.

Apparentemente il tizio dei Kasabian è molto bravo a far sentire meno sole le persone che ascoltano il suo gruppo, perché anche lui si è mollato con la tipa. “Tom parla col cuore in mano e non ha paura di farsi male, è completamente aperto. È per questo che la gente si rivede in lui,” ha detto il loro chitarrist Serge Pizzorno a Q. “Si trova lì, di fronte a centomila persone, e tutti se ne vanno sentendosi un po’ meno soli. Hanno trovato una connessione con quest’uomo che ha saputo mostrargli il loro dolore e la loro euforia. È qualcosa di potente, capisci quello che voglio dire? Siamo veri. Specialmente Tom. È una delle persone più vere che esistano, cazzo.” Perché le emozioni più profonde vengono comunicate attraverso canzoni usate come colonna sonora dei gol della domenica.

4) Andate assolutamente avanti a suonare per vent’anni perché a essere sinceri c’è ancora gente che viene ai vostri concerti.

Gli Stereophonics sono nel loro ventesimo anno di attività e nel 2016 “hanno passato una bellissima estate a suonare dentro a stadi, castelli e arene.” Non so chi stia comprando tutti questi CD e questi biglietti, ma so che gli Stereophonics devono ringraziare iddio per aver creato il concetto di “mezza età” e il fuoco nostalgico che brucia nei cuori di chi stava passando dall’adolescenza all’età adulta nei tardi anni Novanta.



Grazie ragazzi! Ci vediamo all’Arena Parco Nord per un po’ di Vera Musica.



