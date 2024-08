Quella volta che Cattelan ha annusato il collo di Beyoncé

Ieri abbiamo cominciato una mini-serie di articoli sul meglio di TRL Italia—ricettacolo di momenti incredibili di televisione musicale—con un video di Dave Grohl che dice ai Gemelli DiVersi che gli fanno schifo causando una reazione ilare-isterica in Giorgia Surina. Oggi continuiamo con…

ALESSANDRO CATTELAN CHE ANNUSA IL COLLO DI BEYONCÉ

È il natale 2007, le Destiny’s Child si sono esibite per l’ultima volta l’anno precedente e Beyoncé ha già fatto prendere male Kelly Rowland e Michelle Williams dimostrando di saper giocare molto meglio di loro al gioco del pop. “Crazy in Love” sta spaccando da quattro anni e Bey sta cominciando a fare delle cose che fanno bene alla sua carriera anche se non c’entrano necessariamente con la musica: una di queste è, a quanto pare, farsi un bel giro a TRL per promuovere il suo nuovo profumo con Armani—che si chiama “Diamonds” e potete acquistare ancora oggi se avete cinquanta euro da parte.



Alessandro Cattelan invece era ancora un presentatore in erba, era a TRL da un paio d’anni e forse, come una buona percentuale degli esseri umani a cui piacciono le donne, aveva una cotta per Beyoncé. Comunque, passiamo al video: Beyoncé entra in studio e si piazza accanto ai conduttori. Elena Santarelli si complimenta con Bey per quanto è bella e Cattelan se ne esce con un “EFFETTIVAMENTE SONO DUE BELLE GNOCCHE, CIOÈ IO SONO IN MEZZO VERAMENTE [versi a caso]… UN APPLAUSO, UN APPLAUSO ALLE BELLE DONNE!” Tutto questo nel giro di 38 secondi di televisione che qualcuno ha deciso di portarci via per sempre.



Allorché Beyoncé, dopo aver parlato un secondo di questa storia del profumo, fa a Cattelan una domanda che tanti vorrebbe sentirsi fare:

Ce l’ho addosso ora. Vuoi annusarlo?

Alessandro coglie l’attimo, chiude gli occhi e avvicina il naso al collo della signora Knowles, che—come potete vedere dallo screenshot là sopra—alza lo sguardo verso un punto non determinato in alto e alla sua destra. Con una classe immensa, Bey continua a fare product placement mentre Cattelan si fa un paio di annusate anche sulla sua spalla e sul suo braccio. Conscio di avere appena fatto un’esperienza che il restante 99.9% dell’umanità non avrà mai modo di fare, decide di fare all in e chiede: “Posso sentirlo di nuovo?” Beyoncé accetta e, come potete vedere dallo screen qua sotto, Cattelan entra in una sorta di Nirvana espressivo.

Menzione d’onore anche per il suo cravattino verde e per la tipa nel pubblico che ha deciso di indossare un cappellino con delle finte corna da renna nell’unica occasione in cui avrebbe potuto incontrare Beyoncé di persona.



A presto per il prossimo episodio.



