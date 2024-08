Quella volta che Diego Abatantuono ha recitato in un film cyberpunk

La bellezza di vent’anni fa, usciva nei cinema il film Nirvana, un capolavoro di distopia cyberpunk all’italiana diretto da Gabriele Salvatores. Protagonista della pellicola è Diego Abatantuono, che interpreta il personaggio di un videogioco diventato senziente per colpa di un virus, mentre Christopher Lambert veste i panni del designer depresso che accetta di cancellare l’esistenza del suo protagonista per non imporgli più del dovuto quel mare di sofferenza che è la vita.

Ora, Nirvana è un film relativamente di nicchia, ma sicuramente conosciuto dai cultori del genere: uscito in anticipo di due anni rispetto al ben più famoso Matrix, ne precede alcune delle tematiche fondamentali — dall’avvento delle macchine senzienti all’idea di uno stato di meditazione profonda (“nirvana” non per niente) come chiave del superamento delle difficoltà umane — che sono, in realtà, comuni un po’ a tutta la corrente del cyberpunk degli anni Novanta.

