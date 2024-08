Il 2002 era un anno pazzesco per il rap. La pirateria cominciava a prendere piede, ma il digitale non si era ancora affermato sul serio e il rap era al picco commerciale. I CD andavano a ruba e gli album rap raggiungevano ancora il disco di diamante. Gli unici a “muovere unità”? Em, Pimp Juice e Us (err Jay-Z). Per quanto quel verso di Jigga spaccasse, non era del tutto vero, perché l’artista che aveva il controllo letterale delle radio nel 2002 non era altri che Jeffrey Atkins—ai più noto come Ja Rule.

Forse vi ricorderete un paio delle sue hit di quell’anno: “Always on Time,” “Down 4 U,” “What’s Luv,” “Ain’t It Funny,” “Rainy Dayz,” “Down Ass Chick,” “Thug Lovin”. Anche uscite del 2001 come “Livin It Up” e “I’m Real” hanno continuato a infiammare le onde radio fino all’anno dopo.

Videos by VICE

Continua a leggere su Noisey: Quella volta che Nas firmò per Murder Inc., per ripensarci subito dopo