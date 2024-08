Questa animazione psichedelica su Google Earth mostra i pattern creati dagli umani

Attenzione: Questo video contiene immagini lampeggianti e in rapido movimento.



Visto dall’alto, la maggior parte del nostro pianeta è composto da modelli ripetitivi, cioè pattern. Nel video ”Arena,” l’artista irlandese Páraic McGloughlin, immagina delle strisce di terra viste da Google Earth come un flipbook, un libro animato che mostra come questi pattern si ripetano in tutto il mondo in modo frenetico.



Le strade si muovono perfettamente allineate sullo schermo, mentre si vedono interi complessi residenziali suburbani espandersi e rimpicciolirsi. Per creare il movimento in stop motion degli elementi di questi paesaggi, McGloughlin ha dovuto selezionare meticolosamente ogni fotogramma da Google Earth.



“È stato un processo piuttosto monotono di ricerca di immagini specifiche,” ha dichiarato McGloughlin al blog PetaPixel. ”Realizzare l’animazione in sé è stato relativamente facile, ma la ricerca ha preso tanto tempo!” ha aggiunto.



McGloughlin non è il primo artista a prendere ispirazione da Google Earth — altri hanno trasformato i in opere d’arte i suoi glitch e gli spaccati di umanità visti rubati dall’auto che scatta le foto per Street View. In fin dei conti, i sistemi di osservazione di Google Earth sono solo un elegante algoritmo che cerca di catturare il volto della vita umana sulla Terra.



