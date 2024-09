Questa Banca ha infilato il Codice Konami nell’annuncio di una nuova banconota

Se covavo ancora qualche dubbio che il governo canadese sia pieno a scoppiare di nerd a cui vorrei tantissimo rubare i soldi del pranzo, l’annuncio di una nuova scintillante banconota da 10 dollari fatto dalla Banca del Canada venerdì scorso mi ha convinto del tutto.

Perché? Sono il primo ad ammettere che una “esperienza” 3D interattiva sul web che ti permette di esaminare approfonditamente ogni angolo della nuova banconota è da nerd, ma in quell’accezione un po’ triste da jeans e cardigan. La vera notizia, caro lettore, è che qualcuno nella Banca del Canada ha piazzato il Codice Konami come Easter egg sul sito.

Videos by VICE

Sul sito non ci sono informazioni esplicite, ma Kotaku Australia ha notato domenica scorsa che se digiti su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, B, A sulla tua tastiera, dalla cima dello schermo cominciano a piovere banconote virtuali e si sente una versione in 8-bit dell’inno nazionale canadese.

Il Codice Konami è un cheat code apparso per la prima volta nel 1986 e che, da allora, ha fatto capolino in dozzine di videogiochi come Castlevania, Dance Dance Revolution e persino Metal Gear Solid. La sua funzione in genere è legata allo sblocco di cosiddette Easter egg — sorprese nascoste piazzate qui e lì dagli sviluppatori — e chiunque abbia dato vita alla bravata sul sito della Banca del Canada ne ha chiaramente tratto ispirazione.



Diversi rami del governo canadese hanno fatto annunci ufficiali nei modi più nerd possibili già in altre occasioni. Quando il Senato canadese ha pubblicato il documento sui bitcoin nel 2015, lo ha fatto incorporando un messaggio nella blockchain, la tecnologia sottostante alla valuta virtuale.

Per quanto riguarda i motivi dietro al recente esempio della Banca del Canada, la risposta è semplice. “Il web team ha pensato che il Codice Konami potesse essere un modo divertente per festeggiare il [150esimo anniversario] del Canada,” mi ha scritto per email un portavoce.

Infine, ha scritto sempre il portavoce, la gente da quelle parti “adora Nintendo e la musica a 8-bit.”

Che sia benedetto questo paese insopportabilmente perfetto.