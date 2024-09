Questa cartuccia hackerata per SNES dà i super poteri a Mario

I fanatici di videogiochi e gli hacker stanno unendo le proprie forze per smantellare, spezzettare e riconfigurare i giochi e le console dei bei tempi andati in modi che prima d’ora non avevamo mai neanche sognato.

L’ultimo prodigio del settore arriva dallo YouTuber “SethBling,” che, in un video pubblicato sul suo canale lunedì scorso, spiega come è riuscito ad hackerare una cartuccia SNES orginale per Super Mario World, così da farle eseguire qualsiasi codice si voglia. Lo definisce “jailbreaking,” un po’ come quando si rimuovono le restrizioni software di Apple dall’iPhone per poterci installare qualsiasi app priva di approvazione ufficiale. Il risultato finale permette a SethBling di hackerare il gioco in svariati modi, dando persino dei poteri telecinetici a Mario, con cui il personaggio può manipolare da remoto i suoi nemici.

Videos by VICE

La parte migliore è che la cartuccia gira sulla console SNES originale senza modifiche, ed è possibile modificare il codice del gioco al volo. Modificare un paio di cifre vi permette di superare istantaneamente il livello a cui state giocando, per esempio. Guardare il tutto riassunto nel video è piuttosto spassoso.

SethBling spiega nel video che l’hack è stato frutto di una collaborazione con diverse altre persone, che usano tutte degli pseudonimi online. Mr. Bling e i suoi collaboratori hanno scritto una cosa chiamata “hex editor” — in pratica, vi permette di guardare e modificare il codice esadecimale del gioco — che gira nel gioco.

Il che vi dà accesso a praticamente tutto, dal codice che governa il power-up del momento di Mario, al colore del suo cappellino da idraulico. Stando a SethBling, potete navigare il codice usando semplicemente il controller SNES.

Il processo per realizzare questa impresa, se posso essere onesto, mi ha mandato il cervello in pappa. Vi consiglio di dare un’occhiata alla spiegazione più esaustiva dello stesso SethBling, ma in parole povere implica installare l’editor e rompere un file di salvataggio scrivendo un codice nella memoria vuota sulla cartuccia. Ci è riuscito sfruttando dei glitch e scrivendo byte con i salti di Mario.

SethBling definisce l’hack come un “Santo Graal” nel video. Non posso parlare per chiunque, ma per un vero nerd come me, è una specie di Nirvana.