Questa macchina misteriosa si trova nel retro di ogni Apple Store

La settimana scorsa, ho messo un’immagine della “iPhone Calibration Machine” di Apple, un dispositivo che si trova nel retrobottega di ogni Apple store che permette alla compagnia di monopolizzare la sostituzione di alcuni tipi di schermi iPhone e che potrebbe essere immensamente importante se la compagnia dovesse decidere di integrare il sensore a impronte digitali nello schermo.

Un anonimo informatore di un Apple Store ha scattato una foto e me l’ha mandata. Eccola:

Come descritto da un altro informatore, Apple ha iniziato a usarla poco dopo la release dell’iPhone 5S.

“Era una macchina piuttosto ingombrante che in realtà sembrava costruita in un garage,” mi ha detto un ex Genius di Apple. “C’erano diversi ‘stampini’ in cui inserire i modelli di iPhone prima che andassero dentro, e il processo durava circa 30 minuti… C’era un liquido strano che doveva essere inserito indossando dei guanti. Molte valvole a gas e altre robe. Sembrava davvero fatta da un hobbista, niente che facesse pensare ad Apple.”

Le forme che vedi a sinistra servono per calibrare la camera. Apple non ha risposto alla nostra richiesta di commenti.

Non ci sorprende che Apple abbia delle tecnologie proprietarie per testare la riparazione degli iPhone prima che vengano restituiti ai clienti, ma la cosa più importante che la macchina fa è inserire il bottone di Touch ID nei vecchi device. Va collegata a un Mac che connette il telefono a un server interno di Apple e permette al sensore di essere calibrato. Questa è una cosa che nessun riparatore indipendente può fare, e ha permesso ad Apple di essere l’unica azienda che può riparare gli schermi rotti senza scambiare i vecchi tasti Touch ID dal vecchio schermo (per saperne di più andate qui).

“Sarebbe bello se una cosa del genere potesse essere usata in qualsiasi negozio di riparazioni,” ha detto Justin Carroll, CEO di Fruit Fixed, un’azienda di riparazioni della Virginia. “Ci renderebbe la vita molto più facile quando testiamo una batteria o sostituiamo uno schermo. Alla fine Apple dovrebbe fornire i suoi modelli di diagnostica un po’ a tutti.”

“Immagina se per ogni auto che acquistiamo dovessimo andare a cambiare l’olio direttamente dal fornitore,” ha aggiunto. “Non è realistico, e monopolizza degli aspetti di business che non vanno incontro alle esigenze dei clienti.”