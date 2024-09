Questa macchinetta russa vende like e follower Instagram falsi

Da anni, gli affamati di gloria online comprano like o follower falsi su qualsiasi social network possibile e immaginabile. In cambio di una somma irrisoria, dozzine di siti poco raccomandabili promettono di tutto, da una dozzina di like sulla foto singola su Instagram, al milione di follower su Twitter.

Questi siti formano una piccola industria casalinga che opera ai margini di internet e in piena violazione dei termini di utilizzo dei siti di social media. Ma ora le wannabe celebrità della rete non devono più avventurarsi negli angoli bui del web per ottenere una dose di ciò che vogliono. Almeno, non in Russia.

Questa macchinetta — avvistata originariamente dal giornalista Vasily Sonkin e postata su Twitter dal suo collega Alexey Kovalev — ti permette di comprare like e follower direttamente dal centro commerciale di Okhotny Ryad, in pieno centro a Mosca.

Per il prezzo assolutamente stracciato di 50 rubli russi (78 centesimi di Euro), puoi far sì che il tuo ultimo selfie si prenda i 100 like finti extra su Instagram che si merita. Per il doppio del prezzo, (1,56 €), puoi comprare 100 follower su Instagram, senza neanche dover uscire dal centro commerciale sotterraneo dove stai passando la giornata.

Per fortuna, questo dispositivo multifunzionale può anche prendersi cura dei tuoi altri bisogni social. Scatta selfie, stampa foto da Instagram e vende anche finti follower e like per VK, una piattaforma social popolare in Russia.

Non sei solito frequentare questo centro commerciale vicino al Cremlino? Nessun problema. Kovalev mi ha assicurato via messaggio su Twitter di aver visto la stessa macchinetta in giro per tutta Mosca, e ha sentito che si trovano unità anche in altre città russe.

“Ne ho vista una in una libreria, pensa un po’!” ha detto.

Kovalev non è certo di come funzioni la macchina, e io non ho potuto verificarne l’efficacia personalmente. Kovalev ha promesso che ne metterà alla prova una presto, e che farà un video dell’esperimento.

Che cosa gli ha impedito di fare un video quando ha avvistato la prima macchinetta? “La prima volta che ne ho vista una ero così sconvolto che mi sono dimenticato di scattare una foto,” ha detto Kovalev. Ok, capiamo.

Se avete avvistato questo strumento in giro o lo avete provato voi stessi, potete mandarmi una foto o un video a louise.matsakis@vice.com.