Questa ragazza si è fotografata con tutti gli uomini che la fischiavano per strada

All’età di 27 anni, dopo almeno un intero decennio di molestie, ho trovato il coraggio di girarmi verso chi mi stava infastidendo e urlargli “Vaffanculo!” Una volta mi sono sentita così forte da chiedergli persino: “ma come ti permetti di fare una cosa del genere?” Con il senno di poi, non è stata per niente una buona idea: a volte l’epilogo è ancora più grave, e non sono io a dirlo, ma i numeri. Comunque, reagire mi faceva sentire decisamente meglio che abbassare la testa e andare avanti facendo finta di niente, infuriata e scossa, imbarazzata, e in qualche caso in lacrime, prendendomela con me stessa per non aver fatto nulla, per non aver ricordato a tali uomini che il loro comportamento non era per niente accettabile.

