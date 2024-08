Queste fangirl adolescenti spiegano perché non sei meglio di loro

È scritto a chiare lettere sul Grande Libro della Cultura Occidentale fin da metà Novecento: le fan adolescenti dei musicisti sono terribili. Sono isteriche, diagnosticate malate mentali—sintomi: passione, sincerità, un senso di gioia che la vita non ha ancora lentamente succhiato via—da psicologi e tabloid; poco intelligenti—visto che le emozioni escludono automaticamente la conoscenza di fatti e nozioni; e, in ultima istanza, sceme. Che si tratti di pop, rock o qualunque altro genere, lo stereotipo di come le ragazze si comportano quando esprimono il loro apprezzamento e la loro dedizione verso la musica e i musicisti è solido e non dà segno di voler cambiare.

Ma a qualcuno è mai venuto in mente di chiedere alle teenager che cosa ne pensano degli altri fan? Appassionati più maturi, fan maschi che sono percepiti come più autorevoli, o i fan che sono allo stesso tempo maschi e adulti, il fan ideale, quello critico, che legge Pitchfork e colleziona dischi. Ma qualcuno ha mai passato un po’ di tempo con un gruppo di fangirl e pensato… ma non sono un po’ noiosi gli altri fan? Perché non risparmiano la paghetta per settimane in modo da potersi permettere un meet and greet? Come facciamo a essere sicure che siano così esperti di musica? Che cosa fanno davvero per la causa? Chi sono?

