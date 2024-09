Queste piccole api sono in grado di giocare a calcio

Gli scienziati sono riusciti a insegnare alle api a fare un sacco di cose diverse, come tirare un filo o contare fino a quattro. Ma finora, queste abilità sono sempre rientrate nel reame del possibile, almeno secondo il punto di vista della scienza. Di conseguenza, per mettere davvero le api alla prova e capire esattamente quanto possono imparare, un gruppo di ricercatori ha insegnato loro qualcosa di assolutamente inutile nel loro ambiente naturale: giocare “a calcio.”

“Abbiamo tentato di verificare i limiti delle capacità cognitive delle api,” ha detto Clint J. Perry, un neuroetnologo cognitivo (ovvero: uno studioso di cervelli animali) alla Queen Mary University di Londra, che ha partecipato all’esperimento. “Non ci sono fiori al mondo che assegnino una ricompensa a un’ape in grado di passare la palla.”

I risultati sono stati pubblicati in uno studio su Science, la settimana scorsa. Nell’esperimento condotto dai ricercatori, i calabroni imparavano a manipolare una piccola palla fino al “goal,” raggiunto il quale ottenevano una ricompensa: acqua zuccherata. Il loro comportamento è stato paragonato a quello di un gruppo di controllo composto da api che non ricevevano alcun tipo di allenamento, e la differenza è stata lampante, stando allo studio. Quando i ricercatori insegnavano alle api a muovere la palla, azione a cui conseguiva una ricompensa, dopo solo un paio di dimostrazioni le api iniziavano a risolvere l’indovinello da sole. Le api di controllo invece no:

Immagine: Loukola et al, Science

In generale, le api assimilavano la nuova abilità senza sforzo, e mostravano anche una certa ingegnosità nel risolvere il compito assegnato—un comportamento mai osservato negli insetti finora. È una prova impressionante di quanto sia potente il cervello di un’ape, pur essendo grande come un seme di sesamo, e di quanto siano incredibili questi importanti impollinatori.

Perry e i suoi colleghi hanno testato un paio di approcci diversi all’allenamento delle api. Per prima cosa, hanno usato un design semplicissimo (una sola pallina su una superficie piana con un “obiettivo” al centro) e usato una piccola ape-pupazzo per far vedere il comportamento desiderato. Dopo 10 o 20 dimostrazioni, tutte le api che avevano visto la tecnica sono state in grado di replicarla per ottenere la ricompensa.

“Ma volevamo sapere quali elementi della dimostrazione avevano catturato l’attenzione delle api,” mi ha detto Perry. “Era l’aspetto sociale? Il movimento della palla? Forse non importava loro nulla dell’ape-pupazzo. Voglio dire, a noi sembrava un’ape, ma magari non era convincente per loro, quindi quale altro fattore lo era?”

Per capirlo, i ricercatori hanno organizzato altre due versioni dell’esperimento, questa volta usando una piattaforma più complessa, con tre palle. In un esperimento, hanno messo un’altro calabrone già allenato a risolvere l’indovinello a spiegarlo a un’ape ancora senza esperienza. In un altro esperimento, i ricercatori hanno utilizzato un magnete per manipolare la palla da sotto la piattaforma, come se a farlo fosse un’ape fantasma, in altre parole, per cercare di insegnare il trucco alle api ingenue.

Le api che assistevano alla dimostrazione dal vivo hanno avuto più successo nei test e ci hanno messo meno tempo a risolvere il compito di quelle che seguivano le spiegazioni “fantasma,” a dimostrazione del fatto che quando è un’altra ape a insegnare qualcosa, il metodo di apprendimento è più efficace. I ricercatori hanno anche cercato di capire se le api stessero semplicemente emulando il comportamento anziché fare davvero due più due. Hanno fatto in modo che tutti gli “assistenti” (che fossero insetti vivi o “fantasma”) usassero sempre la palla più lontana dall’obiettivo durante gli allenamenti, ma si sono accorti che le api-studenti sceglievano la palla più vicina quando arrivava il loro turno.

“Se le api stessero semplicemente copiando ciò che vedono, sarebbero dovute andare verso la palla più lontana, ma in quasi ogni caso hanno scelto quella vicina,” ha detto Perry. “A dimostrazione di una flessibilità di comportamento che non ha precedenti nel mondo degli insetti.