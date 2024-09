Questi collage digitali provengono da un mondo parallelo

Colorata ed esuberante come un personaggio dei cartoon giapponesi, Nilufar Zarrè è un’artista di Berlino la cui personalità è stata forgiata dai suoi innumerevoli viaggi. Infatti nasce in Svezia ma cresce in Uruguay, per poi spostarsi continuamente alla ricerca del suo posto nel mondo.

Graphic designer dallo stile futuristico, trasforma i suoi sketch in file digitali attraverso programmi come Illustrator e Photoshop, creando dei collage che riflettono la sua eccentricità. Le piace sperimentare ed esplorare le più svariate dimensioni, senza attribuire un messaggio specifico alle sue creazioni. Infatti crede che ogni individuo abbia una propria visione del mondo e un proprio punto di vista con il quale interpreta ciò che lo circonda.



Tokyo ha rappresentato per lei un trampolino di lancio, è lì che ha sviluppato la sua prima mostra d’arte in collaborazione con Yu Hokazono, in un negozio stravagante ed accogliente: il “Flourescene”. Tra vestiti accessori e altri lavori di designer provenienti da tutto il mondo, Nilufar esponeva i suoi lavori e stampava le sue grafiche in real-time su magliette e felpe del brand Kika Style, il negozio di Yu Hokazono e sua madre.

L’esperienza in Giappone è stata una grande fonte di ispirazione: i colori, le luci, il cibo, la società e la pubblicità per le strade le hanno permesso di arricchire il suo bagaglio culturale.

“Mentre attendo il mio prossimo viaggio in Giappone” – racconta a Creators – “leggo manga, vedo i film più bizzarri e ascolto musica dei più grandi artisti giapponesi. Questo è ciò che mi permette di rimanere legata a questo mondo affascinante.”

E come per W. Kandinskij, uno dei suoi artisti preferiti, la musica svolge un ruolo fondamentale per l’artista. I colori e le forme che immagina nascono dalle sensazioni che le note musicali le provocano.”La musica è per me un portale verso nuove dimensioni, perché so che la mia mente è in grado di tradurla in opere d’arte.”



