Questi disegni stupendi sono fatti al 100% con una biro

Mentre cresceva, l’artista Nuria Riaza ricorda che i suoi genitori non sembravano particolarmente attenti a quello che guardava. Nata nel 1990 Riaza guardava Tv e film a suo piacimento, la sua infanzia è stata permeata dalle immagini fantastiche dei classici della cultura pop come Beetlejuice, X-Files, e La Famiglia Addams.

“Siamo cresciuti consumando immagini bizzarre e genio estetico” Riaza racconta a Creators, “è qualcosa che non si può consumare; rimane nel tuo subconscio.”

L’appetito di Riaza per le immagini inquietanti e forti emerge nei suoi disegni super dettagliati che crea usando solo la penna. Iniziò quando aveva 5 anni usando la penna come medium, ma solo quando divenne adulta cominciò a prendere sul serio questo strumento di disegno.

Come studente di Arti Visive alla Mexico City’s Polytechnic University era “ventunenne e…senza un soldo” spiega, doveva trovare uno strumento alternativo alla pittura.

“Mi sono ritrovata a disegnare con la penna e sono impazzita quando ho visto tutte le possibilità di questo mezzo. Mi sono innamorata del tratto e del colore.”



I suoi disegni sono dei sogni in blu, ogni tratto della sua penna a sfera è pensato e ben calibrato. Ci vuole un po’ di tempo perché gli occhi si abituino, ma una volta che ci si ambienta nel paesaggio blu, l’attenzione ai dettagli diventa evidente. Molti dei suoi pezzi seguono una vena surrealista, che spesso somiglia a uno collage di natura, esseri umani e simbologia. Usare una biro sembra semplice, ma non lo è.

“Disegno per molte ore al giorno, e dormo pochissimo,” ha detto Riaza. “Normalmente seguo più progetti allo stesso tempo. Non ho dei tempi standard di produzione, dipende molto dalla grandezza e da quanto mi piace il lavoro. Ovviamente può sembrare un processo piuttosto lento, più che altro per via della concentrazione di cui si ha bisogno, ma una volta presa una direzione, il lavoro in sé è veloce.”

Spesso riesce a realizzare i disegni nel giro di un giorno, ma preferisce comunque lavorare lentamente per godersi il processo.



Il suo account instagram è un feed stupendo di disegni blu e informazioni sui suoi progetti a venire (ne ha molti in ballo).

“Al momento sono dentro un bellissimo progetto con Jorge Drexter,” dice Riaza. “Devo realizzare la copertina del suo nuovo CD, Salvavidas de Hielo, che uscirà entro settembre.”

Ha anche creato dei video animati per l’album; nel frattempo sta lavorando alla sua prossima mostra, di cui ci darà presto i dettagli.

