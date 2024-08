Questi scienziati studiano la cacca delle balene

Le balene sono tra gli animali più carismatici del pianeta. La loro grazia e maestosità hanno affascinato l’uomo per millenni. Quindi, i loro ”eventi di defecazione,” i momenti sbalorditivi in cui questi giganti dell’oceano svuotano le loro viscere per produrre delle sorte di enormi pennacchi di cacca, si qualificano a buon diritto come le cacate più spettacolari del regno animale.

Fortunatamente, gli scienziati dell’Oregon State University’s Marine Mammal Institute (OSUMMI) stanno sperimentando dei nuovi metodi per documentare questi incredibili eventi di defecazione con l’aiuto dei droni aerei. Leigh Torres, biologo marino di OSUMMI, è uno specialista che studia le balene grigie da molti anni.

Sebbene molti team studino i mammiferi marini con droni, Torres e i suoi colleghi hanno studiato l’enorme quantità di informazioni contenute nei campioni fecali delle balene, che sono particolarmente utili per comprendere la complessità di questi animali dal punto di vista ormonale.



”Il nostro lavoro con i droni è unico perché stiamo correlando i dati sulle loro condizioni fisiche con i dati ormonali e perché stiamo usando i droni per osservare il comportamento degli animali e capirne meglio le tattiche per la ricerca del cibo,” mi ha spiegato Torres via mail.



Questa ricerca di campioni di feci rende le riprese con i droni del team OSUMMI ancora più adorabili. Se normalmente, nelle imprese di tracciamento delle balene l’equipaggio esclama cose come ”thar she blows!”, in questo caso esulta con un “POOP!” quando osserva un evento di defecazione, e si precipita a raccogliere i campioni prima che il pennacchio di feci si disperda nel mare. Una volta trasportati in laboratorio per l’analisi, questi campioni svelano segreti nascosti sulla vita delle balene.



“Da quando abbiamo iniziato a documentare per la prima volta la variazione ormonale riproduttiva e dello stress nelle balene grigie,“ ha spiegato Torres, “abbiamo cominciato a capire le differenze riscontrabili nel sesso e nell’età degli esemplari. Una volta raggiunta questa comprensione di base, possiamo iniziare a porci domande su cosa influisce nei livelli di stress delle balene come, ad esempio, l’inquinamento acustico degli oceani causato dalle attività umane.”



Il team vuole anche procedere con un confronto incrociato tra le immagini delle balene più grasse e quelle più magre con le loro feci, per vedere se la quantità di grasso è correlata ai livelli di stress. Per tracciare un quadro più completo dello stato di salute e del comportamento delle balene grigie, questi metodi possono essere combinati con lo studio dei campioni di DNA prelevati dagli sfiatatoi delle balene — i quali, a quanto pare, hanno un odore più forte rispetto a quello relativamente lieve delle loro cacche.



Oltre ad essere interessanti per gli scienziati, gli eventi di defecazione sono anche un ottimo fertilizzante per l’ecosistema degli oceani. Le balene sono state soprannominate ”ingegneri dell’ecosistema marino” a causa dell’enorme arricchimento fornito dalle loro deiezioni all’ecosistema — un altro dei mille motivi che rendono così importante per gli scienziati raccogliere e studiare questi eventi di così grande portata.



Questo articolo è comparso originariamente su Motherboard US.