Questi sviluppatori di videogiochi salteranno l’E3 per guardare i mondiali

Immaginate per un secondo di essere una casa di sviluppo di videogiochi. Il mercato è vitale, avete in ballo una serie di titoli eccitanti, non vedete l’ora di mostrarli al mondo ed ecco che è ora di cominciare a fare i piani per poterlo fare nell’occasione migliore dell’anno: l’E3 di Los Angeles, la più grande e importante fiera di videogiochi del mondo.

C’è un problema, però, e c’entra con un piacere che noi italiani quest’anno non potremo vivere. I ragazzi del blog italiano Outcast hanno scovato un comunicato stampa firmato THQ Nordic, la casa di sviluppo che sta lavorando al terzo capitolo della saga di Darksiders, in cui gli sviluppatori austriaci e svedesi annunciano che salteranno a piè pari l’E3 di quest’anno per rimanere in terra natia per guardare i Mondiali di calcio 2018.

Videos by VICE

“È con grande dispiacere che noi di THQ Nordic siamo costretti ad annunciare che non saremo in grado di perdere un singolo momento di questo stupendo evento sportivo (i Mondiali, ndr),” si legge nel comunicato. “Lo ammettiamo, ci perderemo la nostra pinta di birra alle 9 del mattino al ‘Ye Olde King’s Head’ Pub di Santa Monica, dove mostrano tutte le partite in diretta, ma visto che i Mondiali si terranno in Russia, significherebbe doversi bere una pinta alle 7 del mattino — è troppo presto per gli austriaci, figuriamoci per gli svedesi.”

Ciononostante, i ragazzi di THQ Nordic presenteranno il loro roster Darksiders 3, Biomutant, Fade to Silence e Wreckfest, durante la Gamescom di Colonia e il PAX West di Seattle.

Segui Federico su Twitter: @nejrottif