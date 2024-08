Questi tatuaggi semplicissimi sono dannatamente belli

Questo articolo è apparso originariamente su Creators

C’è una ballerina dritta in equilibrio sulle punte, che tiene la testa in alto e guarda il cielo con la stessa grazia e determinazione delle vere ballerine. E poi un astronauta che galleggia nello spazio, lanciando un piccolo aeroplano di carta nell’etere. Una Vespa, un panda e persino Snoopy, o l’immagine surrealista di una bellissima donna con un rossetto rosso e una bicicletta. Ciascuno di questi disegni trasforma un pezzo di pelle in una storia.

Videos by VICE

Questi semplici ma affascinanti tatuaggi sono opera dell’artista turco Ahmet Cambaz. Poco dopo l’università, Cambaz ha cominciato a fare il fumettista per poi arrivare al mondo dei tatuaggi. Ci ha raccontato che ha iniziato a tatuare nel 2013, quando a 29 anni sua moglie gli ha regalato l’attrezzatura per iniziare. Da allora ha sviluppato il suo stile, enfatizzando l’importanza di restare fedele alla sua arte e alla sua visione.

“All’università ho cominciato a disegnare caricature per una rivista e ho continuato a farlo per sette anni. È stato lì che ho maturato lo stile che ho adesso nel disegnare,” ci ha spiegato. “Quando ho iniziato a disegnare tatuaggi provavo a lavorare con diversi stili e metodi ma non mi sentivo a mio agio. Quindi ho deciso di sviluppare il mio stile di disegno e di adattarlo ai tatuaggi.”

La scelta di Cambaz di usare quasi esclusivamente bianco e nero dà a suoi lavori una semplicità che dirige lo sguardo verso gli straordinari dettagli dei suoi tatuaggi. Nel disegno del bulldog, per esempio, l’uso dell’ombra conferisce al piccolo animale un carattere e una storia che si nota di più in assenza di colore e sfondo. La linea nera su cui il cane poggia dà prospettiva all’immagine e porta l’attenzione sul soggetto principale. “I miei tatuaggi sono piccoli, geometrici e diretti,” ci ha spiegato Cambaz. “Non mi piace usare lo sfondo, credo che le linee nere siano molto più moderne.”

Cambaz collega il suo stile alla sua filosofia di vita: le cose più semplici sono quelle che valgono di più. “Viviamo in un’epoca complicata e io preferisco disegnare con linee minimaliste: ogni cosa ha bisogno di essere resa più semplice.”

Di seguito alcuni lavori di Ahmet Cambaz. Per vedere il suo Instagram, cliccate qui.