Questo artista manipola le foto senza usare photoshop

Creare una foto che piega la realtà senza ricorrere alla computer grafica è tanto complesso quanto appagante. Il fotografo svedese e illusionista Erik Johansson ci mostra quel processo in un video del making-of della foto qui sopra, dal titolo Impact. Ha messo insieme una mezza dozzina di foto di deserti, laghi, specchi rotti e un pesce per creare l’illusione di un lago immacolato che si è frantumato nel colpire la riva.

“Il tempo che si impiega a fare qualcosa nella realtà è praticamente lo stesso che si impiegherebbe a usare Photoshop, perciò ho pensato che sarebbe stato molto più divertente farlo davvero,” ha detto Johansson a Creators in una precedente intervista. “E poi visto che usi immagini vere, nessuno può mai dirti che non sembrano realistiche. Questo per me è molto importante.”

Seguite i progressi di Johansson in questo video del dietro le quinte, poi guardate altri suoi lavori nelle immagini qui sotto.