Questo atlante genetico ti dice da dove provieni

Gli esseri umani hanno una storia molto lunga e complicata: qualcuno è diventato umano in Africa e poi ha iniziato a camminare, poi alcuni si sono mischiati con i Neanderthal, altri no, alcuni hanno attraversato quel lembo di terra tra la Russia e l’America, altri sono andati in Europa. Questa mappa ci aiuta a dare un senso al tutto, e a capire da dove veniamo.

L’atlante genetico è stato messo insieme dai ricercatori della Oxford University e dell’University College di Londra. Copre 4.000 anni di migrazioni e “incroci” di 95 popolazioni diverse in Europa, Africa, Asia e Sud America.

Per metterla insieme, i ricercatori hanno analizzato il DNA di circa 1.500 persone e l’hanno riportato alle loro origini. I DNA sono stati poi comparati in base alle analogie.

Il risultato ci dà un’idea della storia umana. La mappa ti dirà, per esempio, che un irlandese medio è greco per il 9 percento, italiano per il 4, scozzese per il 45 percento e norvegese al 26. La ricerca che spiega la mappa è stata pubblicata su Science.

Come le sequenze di DNA sono state usate per comparare le origini. Immagine: Science

La mappa mostra anche quanto sono importanti gli eventi storici nel corso della storia della genetica umana. Forse sapevate già che Genghis Khan e le sue orde mongole hanno sparso il loro corredo genetico dappertutto, ma sapevate che un turco medio è per il 3,7 percento mongolo mentre gli Uyghu, una popolazione dell’Ovest della Cina, lo sono per il 25 percento?

Gran parte della mappa è in linea con le teorie precedenti a proposito della migrazione umana, ma stando ai ricercatori ci sono anche delle sorprese.

“Visto che il nostro metodo utilizza dati genetici, fornisce informazioni indipendenti dalle altre fonti… Abbiamo trovato prove di mix genetici inediti,” ha detto Simon Myers della Oxford University.

La mappa tiene conto di ogni genere di storia genetica, dalla tratta di schiavi arabi nel settimo secolo all’influenza delle vie della seta cinese nella migrazione della conquista cinese. Vale la pena buttarci un occhio.