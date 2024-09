Questo bot posta una foto scattata dalla International Space Station ogni ora

Potremmo passare un buon paio di giorni ad enumerare la quantità di bot inutili che sono stati programmati negli ultimi anni, ma che bel colpo di scena sarebbe se vi dicessi che ogni tanto salta fuori qualche bot NON inutile?



Blaast Off! è un semplice script che da qualche tempo a questa parte seleziona scatti casuali provenienti dalle camere esterne alla International Space Station e, una volta ogni ora, le posta online allegando coordinate e luoghi raffigurati. Non fa nulla di più, ma nella sua semplicità riesce a fornire una panoramica costante e chiara sulla diversità del nostro pianeta e sulla bellezza inaspettata che può nascere dalla combinazione tra sprazzi di luce solare e sguardi angolati del nostro ‘tiny blue dot’.

Blaast Off! recupera gli scatti da una delle quattro camere dell’esperimento High Definition Earth Viewing (HDEV) della ISS — Un progetto partito il 30 aprile 2014 che ha previsto l’installazione di quattro camere HD disponibili sul mercato sugli apparati esterni del modulo Columbus dell’Agenzia Spaziale Europea.



Queste camere sono confinate in contenitori pressurizzati a temperature specifiche, e la loro esposizione alle intemperie provenienti dello spazio sta aiutando i ricercatori a terra a capire quale di queste camere possa essere la più adatta per un futuro uso comune nel cosmo.

Queste apparecchiature hanno permesso la realizzazioni di esperimenti simili online, come per esempio i live feed video continui provenienti da queste camere in streaming su YouTube. Blaast Off! non disturba nessuno e fa ottimamente il suo lavoro — Magari darci un occhio di tanto in tanto ci può ricordare quanto prezioso e singolare sia il nostro pianeta, e quanto importante, quindi, sia la sua salvaguardia.