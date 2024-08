Questo bot twitta le immagini trovate sul computer di Bin Laden

Ieri la CIA ha pubblicato un grosso database di file provenienti dal computer di Osama bin Laden, ucciso in un raid nel 2011 nel suo rifugio ad Abbottabad, in Pakistan. Già in passato parte del contenuto dell’hard disk era stato pubblicato; secondo il direttore della CIA Mike Pompeo, la pubblicazione di questa nuova tranche di file “dà ai cittadini americani l’opportunità di osservare dall’interno i piani e il funzionamento di questa organizzazione terroristica.”

Non è una novità che i contenuti che Bin Laden aveva sul suo computer siano piuttosto strani. Qualche anno fa, VICE ha ricostruito l’assurda vicenda della battaglia legale per la sua collezione di porno, mentre in quest’occasione l’attenzione è stata catturata più che altro dalla lista di video e film del capo di Al-Qaeda, che contiene cose come Cars, Chicken Little – Amici per le penne, Z la formica oltre a episodi di Tom e Jerry e Mr. Bean e a diversi documentari su Bin Laden e persino un documentario complottista sull’Undici Settembre.

Oltre ai film, però, altre cose strane contenute nel database pubblicato dalla CIA sono le immagini. Dico “strane” perché si tratta di roba di ogni genere: dalle foto del figlio a foto di gattini passando per buffi fotomontaggi in uno stile che qualcuno ha già definito al-Qaedawave. Per diffondere tutto questo materiale è appena nato Abbottabad Images, un account Twitter che pubblica solo foto ritrovate sui dispositivi elettronici del compound dove alloggiava Bin Laden ad Abbottabad, senza commenti.

Sono immagini normalissime — per la maggior parte sono il genere di foto che fai per mandarla a qualcuno e che subito dopo cancelli dal cellulare — ma la cosa che fa strano è che appunto sono le foto di Bin Laden. Perché l’uomo che dietro l’Undici Settembre aveva sul computer un meme buongiornista? Perché faceva foto alle sue galline? Purtroppo, non lo sapremo mai.

Un esempio di al-Qaedawave:

https://twitter.com/AbbottabadImage/status/926034637503176704?ref_src=twsrc%5Etfw

Un cesto di mele:

https://twitter.com/AbbottabadImage/status/925991269943275521?ref_src=twsrc%5Etfw

Del pane che cuoce:



https://twitter.com/AbbottabadImage/status/925994489851686913?ref_src=twsrc%5Etfw

Un altro esempio di al-Qaedawave:

https://twitter.com/AbbottabadImage/status/926038114740531200?ref_src=twsrc%5Etfw

Una cartina di qualcosa. Per la mia conoscenza della storia antica ipotizzo che quello arancione sia il califfato Omayyade.



https://twitter.com/AbbottabadImage/status/926033773753376768?ref_src=twsrc%5Etfw

Le galline di Bin Laden:

https://twitter.com/AbbottabadImage/status/926017394358722561?ref_src=twsrc%5Etfw

Bin Laden guarda Russia Today:



https://twitter.com/AbbottabadImage/status/926001630700388352?ref_src=twsrc%5Etfw

L’immancabile immagine buongiornista:



https://twitter.com/AbbottabadImage/status/925986989253341184?ref_src=twsrc%5Etfw

Qualcuno sa che cos’è questo?



https://twitter.com/AbbottabadImage/status/925993650844196866?ref_src=twsrc%5Etfw

