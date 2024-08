Questo browser trasforma ogni contenuto di internet in puro testo

L’internet moderno è pieno di contenuti multimediali — video, gif o plugin in Flash sono enormemente diffusi. In realtà, però, buona parte dell’internet come lo conosciamo oggi si basa ancora sul buon vecchio testo, che rimane il modo più veloce per fornire grandi quantità di informazioni che risultano facilmente scrollabili.



E un nuovo browser basato solo testo ci riporta a tempi più semplici, senza toglierci la possibilità di visualizzare i siti web che visitiamo ogni giorno.



Browsh è uno dei software più curiosi che mi sono capitati sotto gli occhi di recente. Trasforma tutto il web, inclusi video e gif, in semplice testo. Il risultato è funzionale e fichissimo anche se non è esattamente quello a cui ci hanno abituati i browser moderni. In effetti, visualizzare i video di YouTube come blocchi colorati in continua evoluzione offre un’esperienza che assomiglia di più a giocare con un videogioco Atari.



Il creatore di Browsh, Thomas Buckley-Houston, sostiene che si tratta di un ”browser basato su testo assolutamente moderno. Può visualizzare qualsiasi che potete fruire con un browser moderno; HTML5, CSS3, JS, video e anche WebGL.”



”Il suo scopo principale è ridurre significativamente la larghezza di banda e quindi aumentare sia la velocità di navigazione che ridurre i costi della larghezza di banda,” scrive Buckley-Houston sul sito del browser. ”Il terminal client può aggiornare e visualizzare tutto in tempo reale, in modo da poter guardare anche i video, ad esempio. Utilizza il trucco UTF-8 (▄) per ottenere 2 colori da ogni cella di caratteri, simulando così la loro grafica di base.”



Il browser viene eseguito nel terminale (l’ho usato su MacOS) e, di base, è un’estensione di Firefox.



Come spiega Buckley-Houston, il browser usa uno script per tradurre il codice di un sito web: le parti di testo vengono visualizzate, come è ovvio, sotto forma di testo; le immagini e i video, invece, vengono visualizzati come blocchi di colore allineati come una griglia. In pratica, le versioni testuali dei siti web assomigliano in qualche modo al loro aspetto originale anche se, nelle sue demo, Buckley-Houston visualizza immagini e video molto meglio di quanto si riuscito a ottenere io quando ho provato il suo browser.



Tanto per capirci, ecco la sua versione di “Never Gonna Give You Up” di Rick Astley.



Ed ecco cosa ho ottenuto io quando ho caricato il video:



Ecco come viene visualizzata la home page di Motherboard:



Ed ecco come viene visualizzato un articolo di Motherboard:



Ecco come viene visualizzata la home page di Reddit:



E, tanto per gradire, ecco come viene visualizzata la pagina di Wikipedia che contiene la definizione di ”Web Browser”:



Installare il browser è facile e la navigazione non è troppo complessa una volta capito come funziona. Usate la combinazione Ctrl+L per accedere alla barra degli URL del browser e le frecce della tastiera per scorrere e fare clic con il mouse sui collegamenti e buona navigazione!



