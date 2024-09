Questo designer ha realizzato il poster di un film ogni giorno, per un anno

Ce l’ha fatta! Dopo un anno il grafico Pete Majarich ha completato il suo ambizioso progetto di design A Movie Poster a Day, realizzando esattamente 365 locandine uniche e re-interpretate.

Artista con una organizzazione del tempo impeccabile, Majarich ha concluso il suo ultimo poster, una malinconica re-interpretazione di Children of Men di Alfonso Cuaron, il 31 Dicembre 2016.

Per concludere il progetto e completare l’estenuante lavoro, Majarich ha realizzato un video-reel di tutte le locandine.

Simile ad una maratona di Serie Tv o ad una trilogia, il progetto è affascinante da guardare per intero.

Majarich ha dimostrato non solo una ferrea disciplina ma anche un vivace spirito creativo buttandosi nel progetto per diversificare la sua pratica artistica e sperimentare nuovi stili.

In un commento al video su Vimeo Majarich dice che pensa “di aver sfruttato qualcosa che tutti amano — i film.” Guarda qualche poster di A Movie Poster a Day insieme al frenetico video:

