Questo giocatore ha passato 9 anni su un videogioco per aprire una porta segreta

Nel MMO Tibia, c’è una porta con scritto sopra un semplice messaggio: “Questa porta può essere aperta solo da chi ha raggiunto il livello 999. Solo chi se lo lo merita può attraversarla”. Finalmente, un giocatore chiamato Kharsek ha attraversato quella famosa porta. In totale ci sono voluti nove anni per accumulare abbastanza punti XP per raggiungere il livello 999. Ma immediatamente dopo aver superato la porta, Kharsek è scomparso, portandosi dietro i suoi segreti.

La porta misteriosa è uno dei più grandi segreti di Tibia da quando è apparsa nel gioco, nel 2005. Per molto tempo non c’era assolutamente nulla dietro, mi hanno confessato gli sviluppatori. Era un semplice scherzo progettato per attirare la curiosità dei giocatori e tenerli sulle spine, un mistero che non sarebbe mai stato risolto.

“L’idea era nata chiaramente per provocare, dal momento che i creatori non hanno pensato neanche per un secondo che qualcuno potesse realmente raggiungere tale livello,” mi ha spiegato Martin Eglseder, project manager di Tibia. Ma a un certo punto qualcuno ci è riuscito per davvero.

La famosa porta che affascina legioni di giocatori da più di dieci anni.

Tibia, lanciato nel 1997, è uno dei MMO più longevi di sempre. Quasi 20 anni dopo, gli utenti continuano a seguirlo attivamente: mentre scrivo, ci stanno giocando 12.701 persone. Questo non è un videogame che va troppo per il sottile, è un RPG online piuttosto hardcore. Ogni volta che si muore, il proprio personaggio perde una parte dell’esperienza accumulata, ovvero giorni e giorni di progresso nel gioco. Ed è proprio per questo che i giocatori non riescono a staccarsene.



“È proprio questo lato spietato, sommato all’estrema difficoltà di guadagnare livelli, a renderlo interessante,” ha spiegato Mathias Bynens, autore di TibiaMaps, un blog interamente dedicato a Tibia. “Bisogna davvero combattere per progredire nel gioco, e il semplice fatto di scampare la morte provoca un sollievo profondo.”

Inizialmente, Tibia era un semplice progetto senza pretese lanciato da quattro studenti tedeschi di informatica. Ma l’inaspettato successo del gioco li ha spinti a fondare la società CipSoft. Ormai il videogame ha quasi vent’anni, ma ha ancora circa 500.000 giocatori attivi in 200 paesi.

“Come ha detto una volta un utente, le amicizie nate su Tibia durano per tutta la vita,” ha aggiunto Eglseder, “questo è uno dei motivi principali per cui i giocatori continuano a giocarci. Molti sono su Tibia fin dall’inizio, e il gioco è diventato una parte importante della loro vita. Sono diventati dei Tibians.”



I Tibians tendono a essere ossessionati dal gioco e vogliono conoscerne assolutamente ogni dettaglio. Ma al momento, ha pochi segreti. Ecco cosa rende la famosa porta chiusa così affascinante: per una volta, nessuno sa nulla di cosa si celi là dietro.

Non c’è limite al numero di livelli su Tibia. In teoria, se un giocatore lo volesse, potrebbe aumentare di livello per sempre. Ma se la porta rappresenta una sfida così grande, è perché risulta molto difficile ottenere livelli, specialmente quando si è superato il 100. Ci vuole molto tempo e pazienza per progredire. Tuttavia, questo aspetto sembra non aver intimorito Kharsek, che ha iniziato a giocare nel 2007. È il primo giocatore ad aver raggiunto il livello 999.

“Il fatto che Kharsek abbia raggiunto il livello 999 è impressionante,” ha detto Bynens, “ma il fatto che ci sia riuscito in soli nove anni è semplicemente incredibile.”

Anche gli sviluppatori mi hanno confermato che metterci solo nove anni è “considerata come un’impresa straordinaria da parte di molti giocatori.”

Kharsek è un giocatore solitario che è diventato sempre meno reperibile da quanto i suoi exploit hanno iniziato ad attirare l’attenzione. “Tutto quello che so è che è un giocatore brasiliano molto riservato,” ha detto Bynens, “il che è perfettamente comprensibile dato che probabilmente, ora che è diventato una star, verrà molestato continuamente dai fan.” Io stesso non sono riuscito a contattarlo.

Ma cosa si deve fare concretamente per raggiungere il livello 999 e aprire la porta misteriosa? Cerchiamo di dare un’idea della vastità del compito: per passare dal livello 19 al livello 20, ci vogliono 15.400 punti XP e nessun nemico presente nel gioco offre più di 35.000 XP (in questo caso, uno dei capi più potenti). Per passare dal livello 49 al livello 50, occorrono 112.900 XP. A questo punto, si accumulano un totale di 1.847.300 XP. Al livello 100: 15.694.800 XP.

E per passare dal livello 998 al livello 999? È necessario accumulare tanti punti come quelli che separano il livello 1 dal livello 145: 49.650.700. Secondo un sito specializzato, al momento, ci sono solo quattro giocatori che hanno superato il 900. E quello che si avvicina di più a Kharsek ha 60 livelli in meno di lui.

Pur essendo stato aiutato da una squadra che ha lavorato per lui e gli ha fornito sostegno logistico, Kharsek non ha potuto guadagnare più di 5 milioni di punti XP all’ora, secondo Bynens. A questo ritmo, ci vogliono circa nove ore di gioco non-stop per passare dal livello 998 al livello 999.

Bynens non è l’unico ad aver studiato ogni mossa di Kharsek da vicino. La sua progressione è stata seguita da molti fan e molti video dei suoi exploit sono stati caricati su YouTube.

Otto mesi fa, Kharsek era solo al livello 930. Tre mesi fa, al livello 968. Tenete a mente che ogni volta che moriva perdeva diversi livelli, potenzialmente decine di ore di gioco.



La famosa porta ha stuzzicato i giocatori di Tibia per anni, ma è diventata ancora più famosa quando un post su Reddit ha richiamato l’attenzione su Kharsek annunciando che presto avrebbe raggiunto il livello 999. “Non ho mai sentito parlare di questo gioco, ma ora non c’è nulla che mi interesso di più di questo cazzo di tipo e quella cazzo di porta,” si legge in uno dei commenti.



Gli sviluppatori, da parte loro, si stavano preparando a questo momento da molto prima che Kharsek raggiungesse il livello 999.

“È un mistero che ha affascinato i giocatori da anni non può essere risolto senza deludere di sicuro qualcuno,” ha spiegato Eglseder. “Non è possibile soddisfare tutte le aspettative dei giocatori. Non si possono soddisfare tutti.”

Nel momento in cui si sono ritrovati a decidere cosa si nasconde dietro la porta, gli sviluppatori hanno scelto la soluzione che pensavano fosse “la migliore per il gioco, sia a breve che a lungo termine.”

Nessuno si sarebbe sorpreso se Kharsek avesse deciso di mostrare il momento in cui attraversava la porta. Avrebbe potuto trasformarlo in un evento per attirare l’attenzione. Ma non è quello che è successo. Kharsek si è accontentato di fare ciò che nessun giocatore di Tibia aveva mai fatto prima e ha attraversato la porta nel modo più tranquillo possibile.

… e questo è tutto. Da allora nessuno ha più avuto notizie di Kharsek. Silenzio radio assoluto.

“Dietro alla porta, potrebbero trovarsi casse piene di tesori o ricompense di varia natura,” ha cercato di indovinare un giocatore che ha visto Kharsek attraversare la porta. “Ci possono essere dei personaggi… qualcosa di nascosto… non lo sappiamo… Kharsek ha attraversato la porta… ed è sparito.”

Al momento, nessuno sa cosa si celi dietro la porta. E gli sviluppatori non sono disposti a rivelarlo.

“No, non spoilereremo quello che si trova dietro alla porta,” ha spiegato ridendo Eglseder. “Lasciamo al giocatore la libertà di scegliere di dire quello che vuole e di condividere la sua scoperta.”



Tutto quello che hanno rivelato, forse per calmare i giocatori più curiosi, è che “la porta non conduce a una sorta di fine del gioco o a nuove funzionalità.”

Davvero?

È possibile che Kharsek sia stato infastidito dal trattamento riservatogli dagli altri giocatori. Durante la sua missione per raggiungere il livello 999, c’era chi lo rintracciava per cercare di impedirgli di raggiungere il suo obiettivo.

“C’erano gruppi di persone che si divertivano ad andare dove si trovava Kharsek per cercare di ucciderlo e impedirgli di guadagnare esperienza,” ha raccontato Bynens. A volte, hanno attratto dei nemici molto potenti per attaccare i collaboratori che circondavano Kharsek, costringendoli a fuggire o a morire, lasciando così Kharsek a difendersi da solo, il che è molto pericoloso al suo livello. Una cosa veramente fastidiosa. Non so cosa avesse fatto per meritarselo. Forse erano invidiosi?”

In ogni caso, da ora in poi, hanno un ottimo motivo per essere invidiosi: Kharsek è l’unico a sapere che cosa si cela dietro la famosa porta.