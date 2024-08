Questo gioco ti insegna la storia della crittografia

È cominciata in maniera semplice. Mi sono svegliato in una stanza bianca. Del testo nero mi guardava dall’alto di un muro, era un puzzle. C’era una semplice console su cui potevo scrivere una frase, una parola in codice dal testo che avrebbe fatto iniziare il gioco. Il puzzle era semplice. Ho scritto la parola in codice. Due ore dopo, ero alle prese con una disperata traduzione di una frase in binario nel tentativo di sbloccarne i suoi segreti. Avevo un pezzo di carta coperto di scarabocchi e una profonda paura della stanza bianca e luminosa alla fine del corridoio che conteneva i puzzle basati sui messaggi irrisolti dello Zodiac Killer.

This is Cypher è un nuovo gioco uscito su Steam il 20 febbraio e sviluppato da Matthew Brown. È un gioco e una lezione di storia. I giocatori vagano per una serie di stanze e devono confrontarsi con dei paragrafi di testo nero che contengono dei puzzle crittografici. Ogni puzzle è basato su uno specifico tipo di crittografia. Risolvere questi puzzle e scrivere la risposta su una console posta vicino al puzzle è il prerequisito per poter accedere alla stanza successiva.

La crittografia è il processo attraverso cui le persone sono in grado di secretare le loro comunicazione ed è una pratica conosciuta almeno dal 600 A.C., quando gli spartani usavano la scitala per codificare dei messaggi segreti. So questa cosa perché l’ho letta sui muri di Cypher prima di cominciare davvero a giocare.

Immagine: Cypher

La prima stanza è tutta in steganografia — ovvero la tecnica attraverso cui si nasconde il messaggio cifrato in bella vista — e il primo puzzle prevedere il ritrovamento di un messaggio di una spia lasciata su una lista di rifornimenti militare. L’ultime puzzle nella stanza prevede l’uso del codice binario. O meglio, credo che lo preveda. È una semplice frase in cui si legge “Scienza è conoscenza è potere,” ma i font usati sono leggermente diversi e credo di dover tradurli in 1 e 0 sulla base del font usato. Però non mi è ancora chiarissimo.

Una volta che superi la maggior parte dei puzzle (non tutti, grazie a dio) puoi procedere alla stanza successiva, imparare qualcosa in più sulla storia della crittografia e applicare queste lezioni a un nuovo insieme di puzzle.

Il gioco offre dei consigli base, se li vuoi, e io sono stato in grado di resistere a questi consigli per esattamente 20 minuti, prima di piegarmi e implorare per degli indizi. Ne avevo bisogno. Arrivato alla terza stanza, il mio taccuino era pieno di soluzioni sbagliate e di trasposizioni dei puzzle e avevo il browser pieno di schede con dei traduttori di codice binario, teorie su come svelare i codici dello Zodiac Killer e una storia dettagliata della macchina Enigma della Germania nazista.

A questo punto, ero ben oltre il punto di sentirmi in colpa per cercare aiuto. Sono passato dal sentirmi un po’ uno schifo per usare gli indizi in-game all’amarli. Davano sempre la quantità giusta di informazioni per cominciare a risolvere un’enigma, senza rovinarlo.

Se ami i puzzle, o vuoi sapere qualcosa in più sulla crittografia, compra Cypher a 5€.

