Con questo medaglione hai 1.000 lingue appese al collo

La maggior parte dei dispositivi portatili sono digitali e si connettono a una app per smartphone. Non questo. Il Rosetta Wearable Disk è un medaglione a due facce da portare appeso al collo. Il suo scopo? Offrire una intera libreria di lingue offline.



In quanto progetto della Long Now Foundation , che promuove la progettazione a lungo termine, si ripropone di prendere le nostre lingue contemporanee, metterle in una micro capsula temporale per catapultarle nel futuro di 10.000 anni. “È una scala temporale travolgente,” ha dichiarato la direttrice del progetto Laura Welcher. “Stiamo espandendo i limiti temporali delle persone, che normalmente pensano in termini di bilanci trimestrali o di cicli elettorali di quattro anni. Ma che cosa si ottiene invitando tutti a pensare al futuro? Dei progetti che spianano la strada a nuovi metodi di problem solving.”



Videos by VICE

Per Welcher, il monile è una sorta di backup nel caso fossimo costretti ad attraversare un’epoca buia del digitale, oppure, un futuro in cui tutte le informazioni elettroniche saranno obsolete e impossibili da leggere. “Se tra migliaia di anni, i siti web non dovessero più esistere e non ci fosse più alcuna forma di energia elettrica, si potrà ancora utilizzare un sistema ottico e la luce solare per recuperare le informazioni,” ha dichiarato Bruce Ha, presidente di Stamper Technology Inc, che ha progettato il monile. “Il disco è molto simile a una micro-fiche, solo un migliaio di volte più piccola, come una ‘nano-fiche’.”



È ispirato alla Stele di Rosetta, una grossa lastra di granito dell’antico Egitto, inscritta con circa 14.000 pagine di geroglifici egiziani e di greco antico. Svolgeva la funzione di dizionario perché le generazioni future comprendessero le lingue antiche. “È stata la chiave per iniziare a decifrarle,” ha spiegato Welcher. “È la stessa cosa che stiamo cercando di fare con il Rosetta disc, solo per un numero molto maggiore di lingue umane”.



Non è stato facile prendere migliaia di pagine di testo scritto e ridurle a una dimensione nanoscopica trasportabile nel palmo di una mano. Proprio come nella Stele di Rosetta, il testo presente su questo monile è stato scritto con un carattere molto piccolo. In questo caso, però, il testo è stato micro-inciso, usando una tecnologia laser.

Il monile è stato realizzato da Nano Rosetta, una società di Rochester, NY, posseduta da Ha. Di solito, producono dei monili per conservare i ricordi personali delle persone su medaglioni con un processo di fotolitografia e rimozione del resist, oppure, medaglioni con pagine della bibbia in formato micro. Si può consultare questo monile con un micro lente d’ingrandimento per leggere le pagine, tipo delle micro-fiche ma più piccole e fatte di nichel al 100%, che possono reggere fino a 2.600 gradi Fahrenheit.

Come ha spiegato Ha, per prevenire le reazioni allergiche al nichel, hanno inserito la lastra all’interno di un ciondolo in acciaio inox per poi coprirla con un cristallo da orologio. Ognuno di questi gioielli può durare fino a 10.000 anni, il tutto è stato verificato dal Laboratorio Nazionale di Los Alamos, laboratorio nazionale del Department of Energy degli Stati Uniti nel Nuovo Messico. “Quando il nichel è stato esposto a condizioni normali non si è degradato,” ha spiegato Ha. “Questo significa che puà durare diecimila anni o più.”



Il monile contiene mille lingue, tra cui inglese, russo, swahili e hindi. Migliaia di pagine sono state inserite su un medaglione largo 2 cm delle dimensioni di una moneta. Il gioiello è leggibile solo con un microscopio da laboratorio. “Immaginate un sistema di archiviazione che può durare migliaia di anni e non richiede energia per essere alimentato,” ha spiegato Ha. “Wikipedia ha milioni di articoli e nessuno ha mai provato a farne una copia stampata, perchè sarebbe un’impresa folle che comporterebbe anni di stampa senza interruzioni. La tecnologia NanoRosetta, invece, può stampare tutto in meno di un mese su un set di dischi che possono essere tenuti in mano, queste sono le nostre capacità.”

Il materiale sulle lingue è stato scansionato a partire da libri di biblioteche, dizionari e raccolte di elenchi di parole, nonché dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti umani redatta “nella maggior parte di lingue possibili,” ha dichiarato Welcher.

Piuttosto di incidere tutto su una roccia di grandi dimensioni, come la Stele di Rosetta originale, l’idea è di distribuire le informazioni. Il monile fa parte di un’edizione limitata di 100 copie, ognuno di queste è acquistabile tramite una donazione che parte dai 1.000 dollari in su. Sono in vendita dal mese scorso, tutti i proventi vanno alla Long Now Foundation. Welcher ha dichiarato che ce ne sono ancora 20 disponibili.



“Vogliamo sperimentare questo oggetto come modello di archiviazione a lungo termine”, ha affermato Welcher, “e diffonderlo nel mondo è un modo per preservare le informazioni e tutelare la civiltà.”



Dato che i sistemi digitali danno problemi ogni giorno, il gioiello è una sotra di ammonimento per la nostra epoca digitale. Perché affidare sempre di più le nostre informazioni agli archivi digitali, quando non ci sono garanzie di non perderle per sempre? Potrebbe aspettarci un’epoca buia del digitale. E in questo caso, “un archivio dell’umanità indossabile al collo è una cosa preziosa,” ha concluso Welcher.