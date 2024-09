Questo murales contiene le peggiori citazioni dei politici sul sessismo

Durante la campagna presidenziale del 2016 è stata resa pubblica un’intercettazione del candidato Donald J. Trump che diceva a Billy Bush che con la sua notorietà avrebbe “afferrato” le donne “per la figa”. Il fatto ha creato un’ondata di shock in tutto il paese, ma per gli artisti Zoë Buckman e Natalie Frank si trattava solo dell’ennesima uscita infelice di una lunga serie di commenti digustosi pronunciati — dal mondo politico — contro le donne. Queste citazioni ignoranti hanno ispirato un nuovo murales lungo 30 metri dal titolo We Hold These Truths To Be Self-Evident, in mostra alla New York Live Arts, che cita quasi 40 politici che hanno, nel corso dei decenni, parlato in maniera inappropriata dei corpi e dei diritti delle donne.

“Io e Natalie abbiamo parlato per mesi della quantità di dichiarazioni incredibili fatte sulle donne e sui loro corpi durante il periodo delle elezioni,” ha detto Buckman a Creators. “La ricerca che sta dietro questo murales riguarda gli effetti cumulativi della negatività, dell’odio e dell’irrazionalità che ci hanno completamente disorientati nei confronti delle donne.”

Dettaglio: We Hold These Truths To Be Self-Evident

“C’è una vera mancanza di comprensione basilare del corpo della donna e del sistema riproduttivo,” ha detto Buckman, il cui lavoro precedente Every Curve, esplorava la natura complicata della figura femminile nelle canzoni hip-hop. “Volevamo trovare il modo di creare un’opera che non fosse solo di denuncia ma anche bella e sorprendente, perché la bellezza e l’arte sono la nostra moneta.”

We Hold These Truths To Be Self-Evident prende il titolo dalla “Dichiarazione di Sentimenti e Risoluzioni” di Elizabeth Cady Stanton, distribuita per nel 1848 alla prima conferenza di diritti delle donne, a Seneca Falls, New York. Lo sfondo del murales è l’immagine di un club di uomini bianchi seduti intorno a un tavolo. Come atto di sovversione, Buckman e Frank hanno aggiunto l’immagine di un’odalisca classica sul muro della stanza. Le citazioni includono politici come Bill Clinton, Mike Huckabee, Jeb Bush, e Ted Kennedy le cui citazioni sono contestualizzate con un breve testo. Il murales contiene anche quattro citazioni dell’attuale presidente USA e del suo entourage, inclusi Ben Carson e Steve Bannon. “Morale della favola: donne militari, pessima idea,” ha detto il Vice Presidente Mike Pence, per esempio, dopo aver visto Mulan.

Dettaglio: We Hold These Truths To Be Self Evident

“Some girls, they rape so easy [alcune donne si stuprano così facilmente]” è la prima citazione, attribuita a un ex rappresentante del Wisconsin che raccontava di come suo padre lo mettesse in guardia dalle donne che simulavano le violenze. La citazione rappresenta un pattern del murales, descritto come una prova della cultura dello stupro americana. “Penso sia come dire alle donne che siamo disposti ad ascoltarle,” spiega Buckman. “Vogliamo darvi supporto. Se siete state aggredite, violentate, oggettificate sul lavoro vogliamo farvi sapere che vi ascoltiamo e che dobbiamo farcela insieme.” Buckman dice che le citazioni di uomini e donne così potenti hanno senso soltanto in una società che minimizza costantemente i diritti delle donne nel fare delle scelte sui loro corpi, sulle loro famiglie, sul futuro e sul diritto di proteggersi da molestie sessuali non desiderate.

Dettaglio: We Hold These Truths To Be Self Evident

“Voglio che questo progetto dia inizio a una conversazione sulla reponsabilità,” dice Buckman, madre di una bambina di cinque anni. “In particolare nel modo in cui cresciamo i nostri figli. Sono davvero preoccupata, al momento, sui messaggi che la prossima generazione riceverà… Vorrei che il dibattito si spostasse sulla responsabilità e mostare la vastità di queste frasi e capire quanto il linguaggio influisca sulle azioni e l’ideologia.”

Dettaglio: We Hold These Truths To Be Self Evident

We Hold These Truths To Be Self-Evident è in mostra alla Ford Foundation Live Gallery del New York Live Arts. Andate qui per saperne di più.