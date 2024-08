Questo robot soffice può entrare anche dentro al vostro corpo

Esistono robot di ogni forma e taglia e un nuovo robot soffice che si snoda verso l’alto o intorno agli ostacoli come una pianta rampicante vivente potrebbe essere il più inquietante di tutti.



I robot soffici — ovvero i robot composti di materiali flessibili — costituiscono una promettente area di ricerca, perché grazie alla loro adattabilità possono raggiungere molti più luoghi rispetto ai robot convenzionali . Inoltre, non necessitano di accessori ingombranti come gli alimentatori. Con le loro capacità di movimento che sfidano quelle naturali , hanno una marcia in più rispetto ai loro equivalenti in metallo che funzionano grazie ai motori.



Videos by VICE

Il robot rampicante, sviluppato da ricercatori dell’Università della California, di Santa Barbara e della Stanford University, è in grado di estendersi fino a 72 metri e muoversi attraverso punti stretti (compresi quelli all’interno del corpo umano) grazie alla pompa d’aria che gli consente di estendersi. I suo sensori gli consentono di “allungarsi” autonomamente in direzione di un obiettivo specifico. Gli operatori possono seguire i suoi movimenti con una telecamera posta sulla sua estremità.



“Proprio come le pianti rampicanti possono trasportare sostanze nutrienti lungo la loro estensione, si può immaginare di utilizzare questi robot per fornire cibo, trasportare carichi o formare un percorso di comunicazione,” mi ha spiegato via mail, Laura Blumenschein, esperta di robotica di Stanford e co-autrice del paper che presenta il lavoro. “Oppure, con materiali diversi, si potrebbe utilizzare il corpo esteso di questi robot come una struttura di supporto all’ambiente.”



In un paper che descrive il lavoro, pubblicato su Science Robotics , i ricercatori dimostrano la capacità del robot di svolgere compiti come navigare in un labirinto e — in modo piuttosto impressionante bisogna dire — girare una valvola situata a svariati metri dal suo punto di partenza. Il robot è anche riuscito a sollevare una cassa da 70 chili. Secondo i ricercatori, uno strumento con tutte quelle capacità, munito di una telecamera, potrebbe rivelarsi molto utile nelle operazioni di salvataggio.



Dato che il robot è dotato anche di una telecamera, i ricercatori ritengono che possa avere applicazioni mediche come guidare un catetere.



“A questo punto, potresti immaginare di creare strumenti chirurghici che crescano e seguano i percorsi naturali invece di dover essere spinti nel corpo,” scrive Blumenschein. “Questo potrebbe aiutare nelle procedure in cui attualmente è difficile mandare uno strumento nella posizione desiderata o si corre il rischio di provocare danni.”



Forse a causa del loro aspetto organico, i robot soffici tendono ad apparici un po ‘inquietanti — prendete, ad esempio, questa mano che sembra un mazzo di cazzi o questo bot che si muove come una lumaca, quest’ultimo robot rampicante potrebbe benissimo essere il campione della categoria.