Questo sito mostra tutti i terremoti causati dall’uomo

L’Antropocene, oltre a non mettere d’accordo tutti gli scienziati sulla sua esistenza e a causare la nascita di nuovi buffi minerali, ha anche delle conseguenze più sgradevoli. Infatti, le attività umane, comprese quelle estremamente utili, oltre a modificare il territorio e il clima, causano anche terremoti.

L’estrazione di risorse e materiali dal suolo, la realizzazione di riserve idriche, la costruzione di edifici di grande altezza, l’edificazione costiera, lo scavo di tunnel sotterranei, la fratturazione idraulica, gli esperimenti di ricerca, l’immagazzinamento sotterraneo di gas e i test nucleari, contribuiscono al verificarsi di terremoti.

Per rendervi conto dell’entità del fenomeno, potete consultare lo Human-Induced Earthquake Database (HiQuake), il database più vasto e aggiornato di terremoti che possono essere stati indotti o innescati dall’attività umana. Il sito pur distinguendo tra i terremoti indotti dall’attività e quelli scatenati in qualche modo da essa, raggruppa assieme entrambe le tipologie.

Alcuni dei terremoti causati dall'uomo in Italia.

Diamo un’occhiata ai 14 eventi fenomeni segnalati per l’Italia. Cinque sono legati a dighe artificiali come quelli di Piastra, Pieve di Cadore, Vajont, Ridracoli, Pertusillio. Altro cinque sono legati allo sfruttamento di fonti geotermiche come quelle di Larderello-Travale, Monte Amiata, Torre Alfina, Latera, Cesano. A Caviaga la causa è l’estrazione di gas, a Mirandola License, lo smaltimento di rifiuti liquidi della produzione di petrolio e gas e, in Val d’Agri, lo smaltimento dei liquidi.

Il sito consente anche di scaricare il database sui cui è stato costruito e di esplorarlo attraverso una serie di grafici. Al momento, a livello globale, le attività umane maggiormente associate al presentarsi di terremoti sono la costruzione di dighe, l’estrazione di acque sotterranee, di petrolio e gas oltre allo sfruttamento di fonti geotermiche. Ma quanto tempo passerà prima che sentiremo tremare la terra sotto i nostri piedi anche a causa delle altre?