Questo sito porno vuole pagarti per uno streaming amatoriale 24/7

Se ti piace l’idea di vivere una vita come quella del The Truman Show, ci sono modi peggiori per fare soldi. Il sito di webcam per adulti CamSoda ha appena annunciato LifeStream, un programma che pagherà dei live streamer 200$ al mese, coprirà le loro spese internet e li rifornirà di 3 webcam ad alta definizione da 720P se si impegneranno a essere guardati online tutto il giorno, tutti i giorni.

CamSoda è un sito porno, ma il contratto di LifeStream non richiede che succeda nulla di sessuale durante lo stream.

Charley Hart, una modella di CamSoda che ha 2 anni di esperienza nell’industria dei cam site e che ha fatto da beta-tester per il programma di LifeStream, l’ha paragonato a giocare a The Sims.

