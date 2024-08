Questo strumento legge i vinili senza il bisogno di una puntina

Phase è un sistema creato dall’azienda francese MWM che permette di fare il DJ senza che i vostri vinili vengano letti da una classica puntina. In pratica, il gadget rettangolare viene posizionato al centro di un vinile che si muove sul giradischi. I movimenti del disco vengono convertiti in un timecode che viene letto da un software di Digital Vinyl System (DVS) come Serato e Traktor attraverso un sistema di comunicazione wireless e, sì, per movimenti dei vinili si intendono anche gli scratch.

I software di Digital Vinyl System permettono di suonare dei file digitali interagendo fisicamente con questi con la fisicità del vinile, unendo in questo modo i vantaggi del digitale all’analogico, sfruttando dei timecode presenti sui vinili. Ci sono anche delgi inconvenienti in questo sistema: le puntine posso essere danneggiate, i vinili impolverarsi, il volume dei bassi può causare problemi al braccio del lettore, oppure, qualcuno può urtare fisicamente il giradischi facendo saltare tutto. In fondo, nessuno può mai essere certo di quello che succede durante un dj set.

Videos by VICE

Questo sistema compatibile con tutti i tipi di giradischi dovrebbe finalmente porre rimedio a tutti questi problemi e fare scratchare tutti in modo sereno. Potete vederlo all’opera in questo video.

Seguici su Facebook e Twitter.