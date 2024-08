Questo studio mostra esattamente come sono finiti i dinosauri

Questo articolo è apparso originariamente su VICE Australia.

Circa 66 milioni di anni fa, un asteroide di circa sei miglia si è schiantato contro la penisola dello Yucatan e ha probabilmente spazzato via i dinosauri. Il cratere di Chicxulub — chiamato così per via della città vicino cui si trova — è stato considerato a lungo il ground zero dell’estinzione, ma gli scienziati hanno pontificato per lungo tempo sui dettagli della calamità. Per esempio, e se ci fosse stato uno tsunami?

Ora, un gruppo di geofisici ha pubblicato la prova definitiva in proposito, che suggerisce che siano stati i particolari gas liberati nell’atmosfera dall’asteroide a creare un gelo globale che ha fatto morire di fame la maggior parte delle specie.

Condotto dalla professoressa Joanna Morgan dell’Imperial College London, il team ha speso diverse settimane nel 2016 a trapanare rocce nel Golfo del Messico. Analizzando le forme dei pezzi e i minerali sul fondo dell’oceano sono stati in grado di calcolare la velocità d’impatto e la direzione dell’asteroide. Sono giunti alla conclusione che l’asteroide è arrivato dall’attuale Oceano Atlantico e si è fiondato a 64.000 km/h che è 50 volte la velocità del suono. Lì ha creato un buco profondo 28 km, sollevando una nube di polvere e gas nel cielo.

I ricercatori hanno stimato che l’impatto è stato 10 miliardi di volte quello di Hiroshima. Ma questo studio suggerisce che la dimensione dell’esplosione non è stato il vero problema — il problema era il tipo di roccia con cui il meteorite è entrato collisione.

Nessuno dei crateri originali è visibile a occhio nudo, è necessaria una mappa che rileva le anomalie gravitazionali. La linea della costa è quella bianca. La serie di onde gialle e verdi rivela la collocazione del cratere. I punti bianchi rappresentano le doline riempite di acqua che mostrano l’anello del cratere. Immagine via Wiki Commons.

Il perimetro del Golfo del Messico è fatto di un materiale chiamato anidrite, che rilascia zolfo quando viene colpito. Il team di ricercatori ha concluso che è stata questa enorme nuvola di cenere sulfurica che ha oscurato il sole, causando un abbassamento delle temperature che ha distrutto la catena alimentare. Secondo il report, “si sono prodotti tra i 350 e i 130 gigatoni di zolfo che hanno cambiato radicalmente il clima.”

All’inizio di quest’anno, un team indipendente, in Germania, ha cercato di capire quanto potesse cambiare il clima con 100 gigatoni di zolfo nell’atmosfera. Hanno ipotizzato un’oscurità sotto lo zero per un minimo di tre anni, con un periodo di recupero che supera i 30. Come ha detto il Professor Morgan alla BBC, “Gli input negli studi precedenti erano piuttosto conservatori riguardo allo zolfo… le conseguenze devono essere state molto più severe di quanto immaginiamo ora.”

Comprensibilmente, molte piante sono morte dopo pochi giorni di freddo polare, e il resto dell’ecosistema le ha seguite rapidamente. Circa due tersi delle specie sono sparite, se consideriamo i fossili che abbiamo a disposizione. l’evento è stato definito l’evento di estinzione del Cretaceo–Paleogene, e gli scienziati hanno iniziato a seguirne le tracce dal 1978 in poi. Adesso ne sappiamo molto di più.

