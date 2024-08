Questo tizio ha fatto una macchina di neve per trollare la polizia

Ci sono poche cose al mondo più belle di trollare la polizia. E l’altro giorno questa bellezza è diventata virale su internet per via di una foto molto semplice: un poliziotto di Montreal che pattuglia una strada e si ferma a guardare in modo sospettoso una pila di neve ammucchiata in una strada dove non si può parcheggiare. La guarda e la riguarda cercando di capire se sotto c’è una macchina, perché la pila di neve è a forma di macchina, anzi è a forma di DeLorean—l’auto di Ritorno al futuro.

Simon Laprise è l’uomo che ha costruito la macchina di neve. Ha 33 anni, nella vita fa il macchinista e mi ha raccontato che nel tempo libero si dedica a progetti creativi—di solito col nome di Laprise Simon Designs. Quando ha visto quella gigantesca montagna di neve di fronte a casa sua la tentazione è stata troppo forte e ha deciso di mettersi al lavoro.

Laprise di fronte alla macchina di neve. Foto per gentile concessione di Simon Laprise

“Era una bella giornata,” mi ha raccontato. “Così ho deciso di fare qualcosa con quella montagna di neve, di fare un piccolo scherzo, e mi sono divertito a scolpirci una macchina. Non è la prima volta che lo faccio, ma è la prima volta che lo faccio in una strada dove devono passare gli spazzaneve. Per me la neve è un materiale ottimo, ci puoi scolpire qualsiasi cosa.”

E in effetti la macchina è un capolavoro del genere. Ma forse la cosa più geniale della foto è un dettaglio che probabilmente non avrete notato:

Foto via Facebook/Maxime Tot

Il finto tergicristallo. Sì è un tergicristallo vero, messo proprio nel modo in cui lo vedreste su una macchina vera ricoperta di neve. È un dettaglio diabolico nella sua semplicità. Laprise mi ha detto che aggiungerlo è stato un “colpo di fortuna” dell’ultimo momento, visto che l’ha trovato per terra mentre scolpiva la macchina. Probabilmente è stato quel dettaglio a trarre in inganno la polizia.

Ora, non sappiamo esattamente la dinamica dei fatti ma sappiamo che il poliziotto nella foto è stato raggiunto poco dopo da una volante della polizia. Il che può voler dire che: 1) ha pensato che fosse uno scherzo divertente e ha chiamato dei colleghi per farglielo vedere; 2) è rimasto così confuso che ha chiamato un collega per capire se quella fosse una macchina vera o no. Io preferisco credere alla seconda opzione.

Laprise mi ha detto che purtroppo non ha visto i poliziotti arrivare e che ha visto le foto solo dopo che sono diventate virali online. Ma mi ha detto che il giorno dopo, quand’è uscito di casa, ha trovato sul parabrezza della finta macchina una finta multa con scritto, “Ci hai svoltato la serata.”

“Centrale, ho bisogno di supporto.” Foto via Facebook/Maxime Tot

“Trovare la multa è stato divertente,” mi ha detto Laprise. “Ma quando ho visto le foto dei poliziotti su internet è stato ancora meglio.”

Da quando le foto sono diventati virali, Laprise mi ha detto di aver ricevuto una marea di messaggi privati e di aver visto centinaia di persone fermarsi per farsi una foto con la finta macchina. Purtroppo ora è tutto finito: la macchina è stata distrutta dagli spazzaneve municipali.

