Questo tizio ha massacrato un PC installando tutti i principali aggiornamenti di Windows

Guarda 36 anni di sistemi operativi Microsoft per PC schizzare davanti ai tuoi occhi, affiancati da più di un paio di disegni di cazzi, in questo esperimento che sfida i limiti delle installazioni in sequenza di Windows.

Lo youtuber Andrew Tait, conosciuto come TheRasteri, ha aggiornato la sua “Chain of Fools” risalente al 2011 per includere le versioni che si è perso da allora, aggiungendo all’insieme un paio di nuovi esperimenti. Quando ci ha provato la prima volta ci ha messo tre giorni per riuscire a completare la sua impresa, spiegava sul suo blog, quindi questo giro potrebbe impiegare ancora più tempo.

Cominciando da MS DOS 3.10 — che Andrew ricorda che prima della versione 5 non era nemmeno disponibile in versione retail: dovevi comprare un computer intero con l’OS pre-installato per poterci mettere sopra le mani —, lo youtuber sfrutta VirtualBox per installare ogni sistema operativo Windows disponibile in successione. Riuscire in questa impresa significa anche copiare i dischi nella cartella root del drive C, uno per uno.

