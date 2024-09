Questo tizio si è fatto pungere da uno degli insetti più dolorosi del mondo

Un giorno, un tizio di nome Justin Schmidt, entomologo, ha avuto la buona idea di creare una scala del dolore provocato dalle punture d’insetto per poter dare vagamente un’idea di cosa di sentisse quando si veniva punti da una serie di bestie differenti — per questo si è fatto pungere un botto di volte. La scala comporta quattro livelli. Al primo si trova la formica rossa (Solenopsis, o “formica di fuoco”), la cui puntura è certamente sgradevole ma del tutto sopportabile; al quarto livello, in compenso, ci sono creature molto meno cool, la cui puntura provoca un dolore insopportabile che fa piangere per diverse ore anche il più duro dei duri.



Tra queste, c’è la terribile formica Paraponera (chiamata anche “formica colpo di fucile”, indovinate perché), ma anche la Pepsis formosa, conosciuta anche con il nome di “vespa della strada”. Concretamente, una vespa enorme con un pungiglione immenso, il cui hobby preferito è uccidere tarantole — da qui il nome inglese Tarantula hawk. Comunque, non si accontenta soltanto di ucciderle: dopo averle paralizzate con il suo veleno, depone le uova dentro di lei per far sì che le larve poi divorino il ragno (vivo) dall’interno. La natura è meravigliosa.

Si tratta di una vespa solitaria, e il dolore provocato dalla sua puntura non dura mai più di tre minuti. Ma è talmente intenso da essere descritto all’unanimità come insopportabile. Come segnalato da Wired, il consiglio dato più frequentemente da chi ci è passato è di “sdraiarsi e urlare finché dura”, cosa che somiglia sinceramente alla descrizione dell’inferno. Ma dopotutto, è quasi impossibile restare impassibili dopo una puntura della Pepsis formosa, e la coordinazione degli arti diventa un ricordo lontano. Divertente, no?

Abbastanza. Sufficientemente, comunque, perché — senza sorpresa — qualcuno decida di filmarsi mentre si fa pungere e posti il video su internet. Il tizio in questione si chiama Coyote Peterson (!), e lo ha fatto per il canale youtube Brave Wilderness. Effettivamente si butta a terra e urla. Forte, molto forte. Mentre il suo braccio diventa rosso. Divertente. Il video dura 15 minuti e spiega molto bene cosa sia questo insetto demoniaco, ma se volete vedere la puntura e le sue conseguenze potete saltare direttamente al minuto 10’45, nessuno se la prenderà con voi.