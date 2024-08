Questo ‘umbrella-sharing’ è fallito perché tutti rubavano gli ombrelli, ovviamente

La sharing economy pare già essere arrivata al punto di non ritorno. A distanza di qualche settimana da quando ha proposto un servizio di sharing di ombrelli in 11 città cinesi, l’ambiziosa startup Sharing E Umbrella ha annunciato che quasi tutti i suoi 300.000 ombrelli sono stati rubati dagli stand collocati vicino a moltissime stazioni della metro e degli autobus. Oh, chi se lo sarebbe mai immaginato?



Sfortunatamente non se l’è immaginato il CEO e fondatore dell’azienda, l’uomo d’affari Zhao Shuping. I servizi di bike-sharing sono molto popolari in Cina, e il CEO di Sharing E Umbrella ha dichiarato alla stampa cinese di aver tratto ispirazione dal successo del modello di business, pensando che “oggi, la sharing economy può funzionare un po’ per tutto.”

Purtroppo non ha funzionato in questo caso, e l’azienda ha dichiarato sul suo sito che centinaia di migliaia di consumatori hanno scoperto che era ben più logico rubare uno dei begli ombrelli arcobaleno dopo aver pagato il deposito di 19 yuan (circa 4,75 euro). Alla riconsegna dell’ombrello, avrebbero dovuto pagare 0,50 yuan (circa 0,06 euro) per ogni mezz’ora di utilizzo.

Sharing E Umbrella è stata lanciata ad aprile, dopo una raccolta fondi per un totale di 10 milioni di yuan (circa 1,2 milioni di euro). Gli ombrelli erano disponibili nelle maggiori città della Cina, incluse Shanghai, Nanjing, Guangzhou e Nanchang. Anche Zhao, comunque, è stato costretto ad ammettere che “gli ombrelli sono diversi dalle bici.” Sharing E Umbrella non è la prima compagnia cinese a trovarsi davanti a questo problema—la Shanghai Metro aveva provato un’impresa simile nel 2014, ma anche in quel caso il deposito di poco conto non invogliava certo le persone a restituire l’ombrello. Secondo il Shanghai List, tutta la sharing economy cinese non starebbe attraversando un momento florido: anche le biciclette vengono sempre più spesso rubate. Se il successo di Uber e AirBnb è senza eguali in Cina, due startup di bike-sharing—Wukong Bicycles and 3Vbike—sono fallite dopo che quasi tutte le loro bici sono state rubate in meno di sei mesi. Ogni ombrello rubato costa a Sharing E Umbrella 60 yuan, e questo significa che i furti spietati stanno causando gravi perdite. La startup ha dichiarato che comunque vuole rimettersi in sesto e riaprire il servizio con 30 milioni di ombrelli nuovi per fine 2017.

Il sogno di un’utopia in cui vige incontrastato l’umbrella-sharing vive—anche se le malelingue dicono che la situazione non farà che peggiorare con la stagione delle piogge.

