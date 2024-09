Questo video della polizia americana è la cosa più bella che vedrete oggi

Smettete di fare qualunque cosa stiate facendo—questo è un annuncio urgente dalla sala stampa della Community Engagement Unit della polizia di Lake County, in Florida. Lo sceriffo vuole che gli spacciatori di eroina sappiano che stanno per finire tutti fottuti, fottuti malissimo.



Come in tutto il Nord America, anche a Lake County il numero di morti legate al consumo di oppiacei è impennato negli ultimi anni, passando dalle sette vittime del 2015 alle 32 del 2016.

Comunque, sono poche le città colpite dall’emergenza che hanno reagito con la verve dello sceriffo Peyton C. Grinnell, che ha reclutato quattro agenti in passamontagna per fare scudo accanto a lui mentre metteva in guardia gli spacciatori della zona su cosa aspettarsi nei giorni e le settimane a venire.

“Agli spacciatori che vendono questo veleno, ho un messaggio per voi,” dice mentre la telecamera gli zoomma in faccia, e in sottofondo si sentono dei corni dell’apocalisse. “Stiamo venendo a prendervi. Anzi, i nostri agenti sotto copertura hanno già comprato eroina da molti di voi […] Agli spacciatori voglio dire, ‘Divertitevi a guardarvi costantemente dietro le spalle, a chiedervi se è oggi il giorno in cui veniamo a prendervi.’ […] Stiamo arrivando. Correte.”

Alcuni su Twitter hanno paragonato il video alla propaganda dell’ISIS. Altri hanno criticato lo sceriffo per aver presentato un’immagine militaresca della polizia. Altri ancora, come me, pensano che sia una cosa a metà tra un video di una squadra di fanatici del paintball e il monologo di Io vi troverò.

La polizia non ha commentato, ma sembra che il video almeno in un certo senso abbia funzionato; quando Grinnell ha lanciato la Community Engagement Unit, uno dei suoi obiettivi era creare video virali che portassero in giro qualunque messaggio il dipartimento volesse.