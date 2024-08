Questo weekend mi hanno fatto il mio primo pompino

Questo sabato appena passato è stato il giorno del mio primo pompino—altrimenti noto come sufflone, bombolone, tortellino, calippo o Boris Johnson. E dio mio, ho avuto delle belle sorprese.



Mi piace credere di essere un 18enne innocente che vive una vita morigerata. Non sono un festaiolo, non ho mai bevuto nemmeno una birra, e la prima e unica canna che mi sono fatto si è trasformata nel giorno peggiore della mia vita. Questo mi rende un collaboratore fondamentale per VICE, che può usarmi per testare le cose senza il rischio che diventi troppo critico o cinico.

A dire il vero, ora che ci penso credo che la cosa più sgamata che ho fatto in vita mia sia stata trovarmi un lavoro qui—quindi potete immaginare quanto io sia nuovo alla vita vera.

Prova ulteriore: sono vergine, e non sono mai arrivato così vicino al traguardo prima d’ora.

Per anni ho pensato che ricevere il mio primo pompino sarebbe stata un’esperienza folle che mi avrebbe trasformato come essere umano, come il primo lavoro o l’invenzione della navigazione in incognito. Se credi a tutto quello che ti dicono, si tratta di un’esperienza estremamente formativa; il primo scalino sul percorso per l’essere uomo. Perciò, avevo qualche paura al riguardo.

Sono circonciso (tenetevi forte, amici che vivete la vita come vale la pena viverla) quindi temevo che la mia punta di pene ~non protetta~ mi avrebbe fatto andare in overload sensoriale. E se avessi continuato a venire, fossi uscito di testa, entrato in paranoia e lasciato l’altra persona lì, sola e confusa? E anche se non fosse stato paradisiaco—o doloroso—come pensavo, cosa sarebbe successo se fossi venuto nel giro di pochi secondi? Dovevo cominciare a fare pratica tantrica? Sarebbe servito a qualcosa? Ero confuso e stressato.

Comunque, finalmente questo weekend è successo, e ho pensato di raccontare la mia esperienza—a beneficio di quelli di voi che si sono dimenticati l’ansia e la preoccupazione che si provano, quelli che ancora non ci sono arrivati, quelli che erano dall’altra parte del pene e quelli che hanno cliccato solo perché hanno letto la parola pompino nel titolo. E anche perché, onestamente, non ci sono abbastanza uomini che scrivono di sesso.

Sto frequentando una persona (al momento in cui scrivo, beninteso) che mi ha esplicitamente dato il permesso di raccontare questa storia. Parlavamo da un po’, e ci eravamo già visti qualche volta. Per riassumere una storia già abbastanza breve: i miei genitori sono in vacanza, quindi è venuta a casa mia. Eravamo a letto, a fare niente, e prima che me ne rendessi conto, era successo: il mio pisello circonciso era entrato in una bocca.

Mi aspettavo una sensazione da luna park, e invece onestamente è stato solo guardando che mi sono reso conto di cosa era successo. Non sentivo una bocca intorno al mio pene. Mi sentivo, letteralmente, come se il mio pene stesse fluttuando nel vuoto. Sentivo il niente: il vuoto, lo spazio. Ma poi, qualche secondo dopo, è diventato più profondo: devastante e caldo.

So che sembra strano, ma mentre stava succedendo non mi sentivo del tutto a posto. Ero lì sdraiato con il pisello nella bocca di una ragazza. Non può essere così divertente essere lei, no? La mia mente ha cominciato a vagare—come facciamo a sapere con certezza che la terra non è piatta? Voglio mettere in chiaro che non dipende da lei—lei ha del talento vero. Mi sentivo solo come se non stessi facendo abbastanza—quasi in colpa, come se avessi dovuto fare qualcosa anche io (non preoccupatevi: poi l’ho fatto)—e poi tutti i pensieri mi hanno abbandonato.

Nota bene, non ho avuto troppo tempo per perdermi nella mia mente, perché prima che me ne rendessi conto, ero arrivato. E devo dirlo: finalmente mi sembra di essere arrivato come uomo.

Non vedo l’ora di fare sesso—ho sentito dire che è una bomba.