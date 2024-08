Quest’uomo continua a ricevere da Amazon cose che non ha mai ordinato

Come molte altre persone in questo periodo, da un mese Terry Miller riceve un sacco di pacchi. Il problema è che lui non ha ordinato nulla.



Secondo il canale WDIV 4, a casa di Miller, a Chesterfiel Township, in Michigan, continua ad arrivare un numero inimmaginabile di pacchi Amazon. Ognuno di questi pacchi reca il suo nome (scritto correttamente), il suo numero di telefono e l’indirizzo di casa. Ma lui non vuole avere a che fare con il loro contenuto.

Videos by VICE

“Abbiamo cominciato a ricevere pacchi da Amazon, io li ho chiamati diverse volte ma non riesco a farli smettere,” ha dichiarato Miller a WDIV 4.

Ormai sono quattro o cinque settimane che li riceve, e non smettono di arrivare. Quando ha contattato Amazon per sapere cosa stava succedendo, dice che gli hanno detto di tenersi tutto—non c’erano pendenze a suo carico, quindi perché rimandare tutto indietro?

Purtroppo, nonostante tutta la roba in vendita sul sito, gli arrivano solo schifezze.



“Ho aperto una scatola per vedere cosa c’era dentro, ed erano accessori per il telefono,” ha detto Miller. “Mi è arrivata anche un’antenna per il computer, e una retina per la biancheria.”

Dato che Amazon non sembrava prendersi troppo a cuore la faccenda, né preoccuparsi per il fatto che qualche sconosciuto gli stesse inviando custodie per cellulari e pezzette per la pulizia dei Samsung, Miller si è rivolto alla polizia. Forse non voleva finire come quei due che hanno ricevuto 40 kg di marijuana con un pacco di Amazon. Ma nemmeno la polizia è riuscita, finora, a capire cosa stia succedendo.

“Hanno aperto i pacchetti per assicurarsi che dentro non ci fosse niente di illegale,” ha spiegato Miller a WDIV 4. “[I poliziotti] hanno detto, ‘Tu sei nel giusto, qualunque cosa succeda’.”

Miller ha dato via tutto il possibile della montagna di cazzate che gli si accumulava davanti, e il resto vuole buttarlo. Alcuni al suo posto sarebbero contenti di avere un Babbo Natale anonimo che pensa a loro, che gli manda cose dal nulla. Miller, invece, non ne può più.

“Smettete di mandarmele,” ha detto a WDIV 4. “Non voglio questa roba.”

Segui Drew Schwartz su Twitter.